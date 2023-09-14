https://sputnikarabic.ae/20230914/أين-تتمركز-قوات-الجيش-الأمريكي-في-العالم-1081025722.html
أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟
أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟
أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟
2023-09-14T10:24+0000
2023-09-14T10:24+0000
2023-09-14T10:28+0000
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سبوتنيك عربي
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟
10:24 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 14.09.2023)
قام فريق "سبوتنيك" بجمع إحصائيات حول مواقع تمركز قوات الجيش الأمريكي، خلال السنوات الأخيرة، في الإنفوجراف التوضيحي الآتي.