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https://sputnikarabic.ae/20230914/أين-تتمركز-قوات-الجيش-الأمريكي-في-العالم-1081025722.html
أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟
أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟
أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟
2023-09-14T10:24+0000
2023-09-14T10:28+0000
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الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أين تتمركز قوات الجيش الأمريكي في العالم؟

10:24 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 10:28 GMT 14.09.2023)
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قام فريق "سبوتنيك" بجمع إحصائيات حول مواقع تمركز قوات الجيش الأمريكي، خلال السنوات الأخيرة، في الإنفوجراف التوضيحي الآتي.
مواقع تمركز القوات الأمريكية في العالم - سبوتنيك عربي
مواقع تمركز القوات الأمريكية في العالم - سبوتنيك عربي
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