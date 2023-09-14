https://sputnikarabic.ae/20230914/إحالة-قضية-الهجوم-الإرهابي-على-سفارة-أذربيجان-في-إيران-إلى-المحكمة-1081023288.html

إحالة قضية الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في إيران إلى المحكمة

إحالة قضية الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في إيران إلى المحكمة

صرّح مكتب المدعي العام الأذربيجاني، نقلا عن المدعي العام الإيراني، محمد كاظم موحدي آزاد، أن القضية الجنائية المتعلقة بالهجوم المسلح على السفارة الأذربيجانية في... 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T09:48+0000

2023-09-14T09:48+0000

2023-09-14T09:48+0000

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باكو- سبوتنيك. وقال بيان مكتب المدعي العام الأذربيجاني:"خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في باكو، بين المدعي العام كامران علييف، والمدعي العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد كاظم موحدي آزاد، تمت مناقشة الهجوم الإرهابي الذي ارتكب ضد سفارة أذربيجان في طهران. وخلال المحادثة، صرح المدعي العام الإيراني أن القضية الجنائية التي تم فتحها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان، قد تم إحالتها إلى المحكمة وسيتم اتخاذ قرار عادل في هذه القضية. وبدوره أعرب علييف عن أمله في استمرار التعاون، واعتبر بيان الخارجية الإيرانية مكتب المدعي العام فيما يتعلق بمحاكمة الشخص الذي ارتكب الهجوم الإرهابي على سفارة أذربيجان في طهران، خطوة مهمة في هذا الاتجاه".ووقع الهجوم، في 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، وأدى إلى مقتل رئيس الأمن في البعثة الدبلوماسية، وإصابة اثنين من زملائه. وأدان الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الهجوم المسلح، ووصفه بأنه هجوم إرهابي وطالب بالتحقيق الفوري فيه ومعاقبة المسؤولين عنه. وفي 29 يناير الماضي، تم إجلاء موظفي سفارة البلاد في طهران وأفراد أسرهم البالغ عددهم 53 شخصًا إلى باكو. وفي بداية العام الحالي، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ستساعد في حل مسألة الهجوم على السفارة الأذربيجانية في إيران.وتدهورت العلاقات بين أذربيجان وإيران، بعد أن أجرى الجانب الإيراني مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من حدود أذربيجان. وبعد فترة، وقع حادث مع طائرة عسكرية إيرانية، انتهكت المجال الجوي الأذربيجاني عدة مرات على الحدود الإيرانية الأذربيجانية. وفي الآونة الأخيرة، تبادلت إدارات السياسة الخارجية في البلدين المذكرات، متهمة بعضها بعضا باستخدام الخطاب العدواني.

https://sputnikarabic.ae/20230620/سفير-أذربيجان-في-إسرائيل-علاقاتنا-مع-إيران-في-أدنى-مستوياتها-1078284601.html

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