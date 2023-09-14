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https://sputnikarabic.ae/20230914/إسرائيل-تجرب-طائرة-أجرة-مسيرة-للتغلب-على-المشاكل-المرورية-صور-1081038975.html
إسرائيل تجرب "طائرة أجرة مسيرة" للتغلب على المشاكل المرورية... صور
إسرائيل تجرب "طائرة أجرة مسيرة" للتغلب على المشاكل المرورية... صور
كشفت "المبادرة الوطنية للطائرات دون طيار في إسرائيل" عن "طائرة أجرة دون طيار" في مستشفى هداسا في القدس يوم أمس الأربعاء. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:48+0000
2023-09-14T13:48+0000
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وأقلعت الطائرة المصنعة من قبل شركة صينية، من مبنى مستشفى هداسا في المدينة لبضع دقائق ومقعدا الركاب فيها فارغان.وتعمل الطائرة ذاتية القيادة بالطاقة الكهربائية وهي ذات قمرة قيادة بيضاء ومراوح قادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 35 كيلومترًا (أكثر من 20 ميلًا)، وفقًا لمنظمي العرض.وقالت دانييلا بارتيم، المديرة الأولى في هيئة الابتكار الإسرائيلية: "ما ترونه هنا هو طائرة أجرة مسيرة ستكون قادرة في المستقبل على نقل الأشخاص من مكان إلى آخر".ومنذ عام 2019، انخرطت إسرائيل في برنامج رفيع المستوى يُعرف باسم المبادرة الوطنية الإسرائيلية للطائرات بدون طيار، والذي يهدف إلى بناء مسيرات أجرة جوية لنقل الركاب والبضائع في محاولة لتخفيف مشاكل المرور المستمرة، حسب ما ذكره موقع "غولف نيوز".وأجرت إسرائيل أكثر من 20 ألف رحلة تجريبية لطائرات بدون طيار بأحجام مختلفة، لكن تجربة الأربعاء كانت الأولى أمام وسائل الإعلام.ويحظى برنامج الطائرات بدون طيار، الذي يتوخى استثمار 60 مليون شيكل إسرائيلي (16 مليون دولار)، بدعم من العديد من الشركات العامة والخاصة.وقالت بارتيم للصحفيين إن "العديد من شركات الطيران ستكون قادرة على الطيران من نفس المكان في نفس الوقت".وأردفت: "لذلك، إذا كنت تريد استخدام طائرة دون طيار للاستخدام الطبي وتوصيل الطعام في نفس الوقت، فستكون قادرًا على القيام بذلك". وأشارت بارتيم إلى أن "معدل الحوادث المسجلة منذ بدء الاختبارات كان أقل من حادث واحد لكل 2000 رحلة".وقالت ليبي باهات من هيئة الطيران المدني الإسرائيلية: "التحدي الأول بالنسبة لي هو السلامة".وأضافت: "سلامة الأشخاص على الأرض، وفي المستقبل... سلامة الأشخاص على متن الطائرات".
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إسرائيل, العالم
إسرائيل, العالم

إسرائيل تجرب "طائرة أجرة مسيرة" للتغلب على المشاكل المرورية... صور

13:48 GMT 14.09.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliسيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
سيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز هداسا الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
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كشفت "المبادرة الوطنية للطائرات دون طيار في إسرائيل" عن "طائرة أجرة دون طيار" في مستشفى هداسا في القدس يوم أمس الأربعاء.
وأقلعت الطائرة المصنعة من قبل شركة صينية، من مبنى مستشفى هداسا في المدينة لبضع دقائق ومقعدا الركاب فيها فارغان.
وتعمل الطائرة ذاتية القيادة بالطاقة الكهربائية وهي ذات قمرة قيادة بيضاء ومراوح قادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 35 كيلومترًا (أكثر من 20 ميلًا)، وفقًا لمنظمي العرض.
وقالت دانييلا بارتيم، المديرة الأولى في هيئة الابتكار الإسرائيلية: "ما ترونه هنا هو طائرة أجرة مسيرة ستكون قادرة في المستقبل على نقل الأشخاص من مكان إلى آخر".
© AFP 2023 / Ahmad Gharabliسيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
سيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز هداسا الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
سيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
© AFP 2023 / Ahmad Gharabli
ومنذ عام 2019، انخرطت إسرائيل في برنامج رفيع المستوى يُعرف باسم المبادرة الوطنية الإسرائيلية للطائرات بدون طيار، والذي يهدف إلى بناء مسيرات أجرة جوية لنقل الركاب والبضائع في محاولة لتخفيف مشاكل المرور المستمرة، حسب ما ذكره موقع "غولف نيوز".
وأجرت إسرائيل أكثر من 20 ألف رحلة تجريبية لطائرات بدون طيار بأحجام مختلفة، لكن تجربة الأربعاء كانت الأولى أمام وسائل الإعلام.
© AP Photo / Ohad Zwigenbergسيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
سيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز هداسا الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
سيارة أجرة آلية بدون طيار أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
ويحظى برنامج الطائرات بدون طيار، الذي يتوخى استثمار 60 مليون شيكل إسرائيلي (16 مليون دولار)، بدعم من العديد من الشركات العامة والخاصة.
وقالت بارتيم للصحفيين إن "العديد من شركات الطيران ستكون قادرة على الطيران من نفس المكان في نفس الوقت".
© AP Photo / Ohad Zwigenbergسيارة أجرة آلية بدون طيار تحوم أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
سيارة أجرة آلية بدون طيار تحوم أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز هداسا الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
سيارة أجرة آلية بدون طيار تحوم أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
وأردفت: "لذلك، إذا كنت تريد استخدام طائرة دون طيار للاستخدام الطبي وتوصيل الطعام في نفس الوقت، فستكون قادرًا على القيام بذلك".
وأشارت بارتيم إلى أن "معدل الحوادث المسجلة منذ بدء الاختبارات كان أقل من حادث واحد لكل 2000 رحلة".
وقالت ليبي باهات من هيئة الطيران المدني الإسرائيلية: "التحدي الأول بالنسبة لي هو السلامة".
© AP Photo / Ohad Zwigenbergسيارة أجرة آلية بدون طيار تحوم أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
سيارة أجرة آلية بدون طيار تحوم أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز هداسا الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
سيارة أجرة آلية بدون طيار تحوم أثناء عرض التكنولوجيا الجديدة خارج مركز "هداسا" الطبي في القدس، 13 سبتمبر 2023.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
وأضافت: "سلامة الأشخاص على الأرض، وفي المستقبل... سلامة الأشخاص على متن الطائرات".
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