https://sputnikarabic.ae/20230914/إسرائيل-تجرب-طائرة-أجرة-مسيرة-للتغلب-على-المشاكل-المرورية-صور-1081038975.html

إسرائيل تجرب "طائرة أجرة مسيرة" للتغلب على المشاكل المرورية... صور

إسرائيل تجرب "طائرة أجرة مسيرة" للتغلب على المشاكل المرورية... صور

كشفت "المبادرة الوطنية للطائرات دون طيار في إسرائيل" عن "طائرة أجرة دون طيار" في مستشفى هداسا في القدس يوم أمس الأربعاء. 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T13:48+0000

2023-09-14T13:48+0000

2023-09-14T13:48+0000

إسرائيل

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0e/1081037285_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_a8ad557af5d9f4039572a2afa414a6c7.jpg

وأقلعت الطائرة المصنعة من قبل شركة صينية، من مبنى مستشفى هداسا في المدينة لبضع دقائق ومقعدا الركاب فيها فارغان.وتعمل الطائرة ذاتية القيادة بالطاقة الكهربائية وهي ذات قمرة قيادة بيضاء ومراوح قادرة على الطيران لمسافة تزيد عن 35 كيلومترًا (أكثر من 20 ميلًا)، وفقًا لمنظمي العرض.وقالت دانييلا بارتيم، المديرة الأولى في هيئة الابتكار الإسرائيلية: "ما ترونه هنا هو طائرة أجرة مسيرة ستكون قادرة في المستقبل على نقل الأشخاص من مكان إلى آخر".ومنذ عام 2019، انخرطت إسرائيل في برنامج رفيع المستوى يُعرف باسم المبادرة الوطنية الإسرائيلية للطائرات بدون طيار، والذي يهدف إلى بناء مسيرات أجرة جوية لنقل الركاب والبضائع في محاولة لتخفيف مشاكل المرور المستمرة، حسب ما ذكره موقع "غولف نيوز".وأجرت إسرائيل أكثر من 20 ألف رحلة تجريبية لطائرات بدون طيار بأحجام مختلفة، لكن تجربة الأربعاء كانت الأولى أمام وسائل الإعلام.ويحظى برنامج الطائرات بدون طيار، الذي يتوخى استثمار 60 مليون شيكل إسرائيلي (16 مليون دولار)، بدعم من العديد من الشركات العامة والخاصة.وقالت بارتيم للصحفيين إن "العديد من شركات الطيران ستكون قادرة على الطيران من نفس المكان في نفس الوقت".وأردفت: "لذلك، إذا كنت تريد استخدام طائرة دون طيار للاستخدام الطبي وتوصيل الطعام في نفس الوقت، فستكون قادرًا على القيام بذلك". وأشارت بارتيم إلى أن "معدل الحوادث المسجلة منذ بدء الاختبارات كان أقل من حادث واحد لكل 2000 رحلة".وقالت ليبي باهات من هيئة الطيران المدني الإسرائيلية: "التحدي الأول بالنسبة لي هو السلامة".وأضافت: "سلامة الأشخاص على الأرض، وفي المستقبل... سلامة الأشخاص على متن الطائرات".

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, العالم