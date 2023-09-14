https://sputnikarabic.ae/20230914/إيطاليا-نطلب-مساعدة-دولية-لحل-أزمة-الهجرة-غير-الشرعية-1081034906.html
إيطاليا: نطالب بمساعدة دولية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية
إيطاليا: نطالب بمساعدة دولية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية
أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن بلاده في حاجة إلى المساعدة في التعامل مع الموجة الجديدة من الهجرة. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T12:50+0000
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وقال تاياني في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "إيطاليا، كما قال رئيس البرلمان الأوروبي ميتسولا، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، حقا تحتاج إلى المساعدة على مستوى قاري، ويجب ألا نُترك وحدنا".وتابع: "الوضع قد يزداد سوءا، خلال الأشهر المقبلة، مع وصول المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا".وشدد تاياني، بالقول إن "إيطاليا إما أن تتحرك فورا، أو لن نخرج من هذا الوضع"، موضحًا أنه "حتى أوروبا لن يسعها التعامل وحدها مع مثل هذه المشكلة الضخمة، التي لا تتعلق فقط بأفريقيا بأكملها، بل وأيضًا بتدفق المهاجرين من البلقان".وكانت السلطات في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية قد أعلنت، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ بسبب وصول موجة أخرى من المهاجرين إلى الجزيرة، ففي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وصل إلى هناك أكثر من 8 آلاف مهاجر غير شرعي.وفي يوم الثلاثاء الماضي فقط، بلغ عدد اللاجئين رقما قياسيا تجاوز 5 آلاف لاجئ في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها، حسب البيانات، 6 آلاف شخص، وفقا لموقع "The European Conservative".وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "عدد المهاجرين هناك أصبح أكبر من عدد السكان المحليين".وقال عمدة لامبيدوزا، فيليبو مانينو، في وقت سابق، إن "الوضع في الجزيرة السياحية يقترب من نقطة اللاعودة".وأدى الوضع في ميناء لامبيدوزا، حيث ترسو قوارب المهاجرين وسفن الإنقاذ، إلى مواجهة، ليلة أمس الأربعاء، مع الشرطة، التي اضطرت للتدخل لمنع المهاجرين من مغادرة رصيف الميناء.وحاول مئات من المهاجرين اختراق الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن، لكن قوات الأمن أوقفتهم.
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إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيطاليا: نطالب بمساعدة دولية لحل أزمة الهجرة غير الشرعية
12:50 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 13:09 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الخميس، أن بلاده في حاجة إلى المساعدة في التعامل مع الموجة الجديدة من الهجرة.
وقال تاياني في مقابلة مع صحيفة
"كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، إن "إيطاليا، كما قال رئيس البرلمان الأوروبي ميتسولا، ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين، حقا تحتاج إلى المساعدة على مستوى قاري، ويجب ألا نُترك وحدنا".
وتابع: "الوضع قد يزداد سوءا، خلال الأشهر المقبلة، مع وصول المهاجرين إلى شواطئ إيطاليا".
وشدد تاياني، بالقول إن "إيطاليا إما أن تتحرك فورا، أو لن نخرج من هذا الوضع"، موضحًا أنه "حتى أوروبا لن يسعها التعامل وحدها مع مثل هذه المشكلة الضخمة، التي لا تتعلق فقط بأفريقيا بأكملها، بل وأيضًا بتدفق المهاجرين من البلقان".
وكانت السلطات في جزيرة لامبيدوزا جنوب صقلية قد أعلنت، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ بسبب وصول موجة أخرى من المهاجرين إلى الجزيرة، ففي خلال الأيام الثلاثة الماضية، وصل إلى هناك أكثر من 8 آلاف مهاجر غير شرعي.
وفي يوم الثلاثاء الماضي فقط، بلغ عدد اللاجئين رقما قياسيا تجاوز 5 آلاف لاجئ في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها، حسب البيانات، 6 آلاف شخص، وفقا لموقع
"The European Conservative".
وذكرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن "عدد المهاجرين هناك أصبح أكبر من عدد السكان المحليين".
وقال عمدة لامبيدوزا، فيليبو مانينو، في وقت سابق، إن "الوضع في الجزيرة السياحية يقترب من نقطة اللاعودة".
وأدى الوضع في ميناء لامبيدوزا، حيث ترسو قوارب المهاجرين
وسفن الإنقاذ، إلى مواجهة، ليلة أمس الأربعاء، مع الشرطة، التي اضطرت للتدخل لمنع المهاجرين من مغادرة رصيف الميناء.
وحاول مئات من المهاجرين اختراق الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن، لكن قوات الأمن أوقفتهم.