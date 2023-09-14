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https://sputnikarabic.ae/20230914/استمرار-الاشتباكات-الداخلية-بين-المسلحين-الموالين-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1081028443.html
استمرار الاشتباكات الداخلية بين المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
استمرار الاشتباكات الداخلية بين المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا
للأسبوع الثالث على التوالي، تستمر المناوشات الداخلية المسلحة بين الميلشيات الموالية للجيش الأمريكي شرقي سوريا. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:17+0000
2023-09-14T11:27+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا، أن مسلحي العشائر العربية المنضوين في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، هاجموا المقرات العسكرية لـ"قسد" في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات، في ريف دير الزور الشرقي.وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" الموالي للجيش الأمريكي، شنوا مع أبناء العشائر العربية، هجمات متفرقة على الحواجز والمقرات العسكرية التابعة لقوات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات".وتأتي الهجمات بعد ساعات من انسحاب قوات "قسد" من عدد من البلدات وتوجهها إلى القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، وهو ما أرخى حالة من الخوف والتوجس لدى الأهالي والمدنيين، من نية قوات "قسد" القيام بعمل عسكري في المنطقة، خلال الفترة المقبلة.وفي سياق متصل، وعقب انسحاب مليشيا "قسد" باتجاه البادية والقواعد العسكرية الأمريكية في ريف دير الزور، أصدر شيخ عشيرة "العكيدات" الشيخ ابراهيم الهفل، بيانا أكد فيه على استمرار القتال ضد مليشيا "قسد" حتى تحرير المنطقة بالكامل، ونقل إدارتها إلى العشائر العربية، وإنهاء هيمنة وسيطرة "قسد" على ريف دير الزور، إضافة إلى العمل على تحقيق مطالب الأهالي وتحسين الوضع المعيشي لهم، بحسب قوله.ومنذ أكثر من أسبوعين، تشهد مناطق ريف دير الزور الشمالي والشرقي، مواجهات داخلية مسلحة بين تشكيلات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، في محاولة من الطرفين للسيطرة على المنطقة.
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أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم
أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

استمرار الاشتباكات الداخلية بين المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

11:17 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 14.09.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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حصري
للأسبوع الثالث على التوالي، تستمر المناوشات الداخلية المسلحة بين الميلشيات الموالية للجيش الأمريكي شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في دير الزور شرقي سوريا، أن مسلحي العشائر العربية المنضوين في قوات "قسد" الموالية للجيش الأمريكي، هاجموا المقرات العسكرية لـ"قسد" في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات، في ريف دير الزور الشرقي.
وقالت مصادر محلية لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحي ما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" الموالي للجيش الأمريكي، شنوا مع أبناء العشائر العربية، هجمات متفرقة على الحواجز والمقرات العسكرية التابعة لقوات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات".
وتأتي الهجمات بعد ساعات من انسحاب قوات "قسد" من عدد من البلدات وتوجهها إلى القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي في حقل "العمر" النفطي، وهو ما أرخى حالة من الخوف والتوجس لدى الأهالي والمدنيين، من نية قوات "قسد" القيام بعمل عسكري في المنطقة، خلال الفترة المقبلة.
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أمس, 14:29 GMT
وفي سياق متصل، وعقب انسحاب مليشيا "قسد" باتجاه البادية والقواعد العسكرية الأمريكية في ريف دير الزور، أصدر شيخ عشيرة "العكيدات" الشيخ ابراهيم الهفل، بيانا أكد فيه على استمرار القتال ضد مليشيا "قسد" حتى تحرير المنطقة بالكامل، ونقل إدارتها إلى العشائر العربية، وإنهاء هيمنة وسيطرة "قسد" على ريف دير الزور، إضافة إلى العمل على تحقيق مطالب الأهالي وتحسين الوضع المعيشي لهم، بحسب قوله.
ومنذ أكثر من أسبوعين، تشهد مناطق ريف دير الزور الشمالي والشرقي، مواجهات داخلية مسلحة بين تشكيلات "قسد" الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي، في محاولة من الطرفين للسيطرة على المنطقة.
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