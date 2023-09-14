https://sputnikarabic.ae/20230914/الإعلام-الكوري-الشمالي-يشيد-باللقاء-بين-بوتين-وجونغ-أون-ويصفه-بالحدث-التاريخي-لعهد-جديد-1081017456.html

الإعلام الكوري الشمالي يشيد باللقاء بين بوتين وجونغ أون ويصفه بـ"الحدث التاريخي"

الإعلام الكوري الشمالي يشيد باللقاء بين بوتين وجونغ أون ويصفه بـ"الحدث التاريخي"

تطرقت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إلى القمة التي جمعت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حيث وصفت اللقاء بالحدث... 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T07:00+0000

2023-09-14T07:00+0000

2023-09-14T07:03+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080983804_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07c76542d1fc1a23aa92092bfa5660dc.jpg

وأشارت الوكالة الكورية الرسمية، إلى أن "زيارة، كيم جونغ أون، إلى روسينا جرت خلال فترة هامة من تطور العلاقات الروسية - الكورية وجرت المفاوضات من البداية إلى النهاية في أجواء ودية وبناءة، ومبنية على النضال العادل من أجل الاستقلال وضد الإمبرياليين".كما وصفت الصحيفة الرئيسية لحزب العمال الكوري الشمالي "نودونغ سينمون"، القمة بأنها "حدث تاريخي" وتشير إلى العلاقة الخاصة بين الزعيمين وبلديهما، مضيفة أن العلاقات الودية التقليدية التي صمدت على مر الزمن بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي تشكلت جيلًا بعد جيل، آخذة في الارتفاع وتتطور إلى علاقات استراتيجية بعيدة المدى، وصداقة عسكرية لا تقهر في إطار أخوة قوية وخاصة.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.وأجرى جونغ أون، وبوتين، أمس الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.

https://sputnikarabic.ae/20230914/صحيفة-صينية-تكشف-أسباب-التقارب-الروسي-الكوري-الشمالي-1081016744.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم