https://sputnikarabic.ae/20230914/الإعلام-الكوري-الشمالي-يشيد-باللقاء-بين-بوتين-وجونغ-أون-ويصفه-بالحدث-التاريخي-لعهد-جديد-1081017456.html
الإعلام الكوري الشمالي يشيد باللقاء بين بوتين وجونغ أون ويصفه بـ"الحدث التاريخي"
الإعلام الكوري الشمالي يشيد باللقاء بين بوتين وجونغ أون ويصفه بـ"الحدث التاريخي"
تطرقت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إلى القمة التي جمعت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حيث وصفت اللقاء بالحدث... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T07:00+0000
2023-09-14T07:00+0000
2023-09-14T07:03+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080983804_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_07c76542d1fc1a23aa92092bfa5660dc.jpg
وأشارت الوكالة الكورية الرسمية، إلى أن "زيارة، كيم جونغ أون، إلى روسينا جرت خلال فترة هامة من تطور العلاقات الروسية - الكورية وجرت المفاوضات من البداية إلى النهاية في أجواء ودية وبناءة، ومبنية على النضال العادل من أجل الاستقلال وضد الإمبرياليين".كما وصفت الصحيفة الرئيسية لحزب العمال الكوري الشمالي "نودونغ سينمون"، القمة بأنها "حدث تاريخي" وتشير إلى العلاقة الخاصة بين الزعيمين وبلديهما، مضيفة أن العلاقات الودية التقليدية التي صمدت على مر الزمن بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي تشكلت جيلًا بعد جيل، آخذة في الارتفاع وتتطور إلى علاقات استراتيجية بعيدة المدى، وصداقة عسكرية لا تقهر في إطار أخوة قوية وخاصة.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.وأجرى جونغ أون، وبوتين، أمس الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/صحيفة-صينية-تكشف-أسباب-التقارب-الروسي-الكوري-الشمالي-1081016744.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080983804_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_890ccf0156b1aa9e2553e0a104bbb746.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الإعلام الكوري الشمالي يشيد باللقاء بين بوتين وجونغ أون ويصفه بـ"الحدث التاريخي"
07:00 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 07:03 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
تطرقت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، إلى القمة التي جمعت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، حيث وصفت اللقاء بالحدث التاريخي وصانع عهد جديد حصل في لحظة مهمة في تطور العلاقات بين البلدين، والذي من شأنه نقل العلاقات إلى مستوى أعلى.
وأشارت الوكالة الكورية الرسمية، إلى أن "زيارة، كيم جونغ أون، إلى روسينا جرت خلال فترة هامة من تطور العلاقات الروسية - الكورية وجرت المفاوضات من البداية إلى النهاية في أجواء ودية وبناءة، ومبنية على النضال العادل من أجل الاستقلال وضد الإمبرياليين".
كما وصفت الصحيفة الرئيسية لحزب العمال الكوري الشمالي "نودونغ سينمون"، القمة بأنها "حدث تاريخي" وتشير إلى العلاقة الخاصة بين الزعيمين وبلديهما، مضيفة أن العلاقات الودية التقليدية التي صمدت على مر الزمن بين روسيا وكوريا الشمالية، والتي تشكلت جيلًا بعد جيل، آخذة في الارتفاع وتتطور إلى علاقات استراتيجية بعيدة المدى، وصداقة عسكرية لا تقهر في إطار أخوة قوية وخاصة.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا
، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
وأجرى جونغ أون، وبوتين، أمس الأربعاء، جلسة مباحثات موسعة تناولت أوجه العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.