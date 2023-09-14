عربي
https://sputnikarabic.ae/20230914/الخارجية-التركية-تصف-تقرير-البرلمان-الأوروبي-بشأن-البلاد-بـسطحي-وغير-عادل-1081020135.html
الخارجية التركية تصف تقرير البرلمان الأوروبي بشأن البلاد بـ"سطحي وغير عادل"
الخارجية التركية تصف تقرير البرلمان الأوروبي بشأن البلاد بـ"سطحي وغير عادل"
أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة، وهو انعكاس للنهج السطحي وقصير... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T09:36+0000
2023-09-14T09:36+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_0:0:3667:2063_1920x0_80_0_0_035ac97e7b8e7f747946a0bd278b70c2.jpg
ونقلت وكالة "الأناضول" بيان الخارجية التركية وجاء فيه، إن "التقرير يظهر أيضًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي ما زالوا أسرى السياسات الشعبوية وبعيدين عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح لكل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة".وأضاف البيان: "في مثل هذه الفترة الحرجة من ناحية الاستقرار والأمن في قارتنا، عندما فتحت نافذة الفرصة لإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإننا نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض بشأن مستقبل بلادنا".وقال البرلمان الأوروبي، في تقريره يوم أمس الأربعاء، أن العقبات التي تحول دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هي مشكلات في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، واقترح البرلمان الأوروبي "إيجاد هيكل مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
https://sputnikarabic.ae/20230907/الاتحاد-الأوروبي-يشترط-معايير-واضحة-للغاية-لاستئناف-مفاوضات-انضمام-تركيا-1080779191.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101581/30/1015813090_569:0:3410:2131_1920x0_80_0_0_3d8959b2151ee4589e30621b1ff60394.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخارجية التركية تصف تقرير البرلمان الأوروبي بشأن البلاد بـ"سطحي وغير عادل"

09:36 GMT 14.09.2023
© AFP 2023 / Sheimo Ugluمبنى الوزارة الخارجية التركية
مبنى الوزارة الخارجية التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / Sheimo Uglu
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة، وهو انعكاس للنهج السطحي وقصير النظر المستمر تجاه أنقرة.
ونقلت وكالة "الأناضول" بيان الخارجية التركية وجاء فيه، إن "التقرير يظهر أيضًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي ما زالوا أسرى السياسات الشعبوية وبعيدين عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح لكل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة".
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
الاتحاد الأوروبي يشترط "معايير واضحة للغاية" لاستئناف مفاوضات انضمام تركيا
7 سبتمبر, 08:52 GMT
وأضاف البيان: "في مثل هذه الفترة الحرجة من ناحية الاستقرار والأمن في قارتنا، عندما فتحت نافذة الفرصة لإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإننا نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض بشأن مستقبل بلادنا".
وقال البرلمان الأوروبي، في تقريره يوم أمس الأربعاء، أن العقبات التي تحول دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هي مشكلات في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، واقترح البرلمان الأوروبي "إيجاد هيكل مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:39 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذأمس, 14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала