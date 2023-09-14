https://sputnikarabic.ae/20230914/الخارجية-التركية-تصف-تقرير-البرلمان-الأوروبي-بشأن-البلاد-بـسطحي-وغير-عادل-1081020135.html
الخارجية التركية تصف تقرير البرلمان الأوروبي بشأن البلاد بـ"سطحي وغير عادل"
الخارجية التركية تصف تقرير البرلمان الأوروبي بشأن البلاد بـ"سطحي وغير عادل"
أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة، وهو انعكاس للنهج السطحي وقصير... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T09:36+0000
2023-09-14T09:36+0000
2023-09-14T09:36+0000
العالم
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ونقلت وكالة "الأناضول" بيان الخارجية التركية وجاء فيه، إن "التقرير يظهر أيضًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي ما زالوا أسرى السياسات الشعبوية وبعيدين عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح لكل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة".وأضاف البيان: "في مثل هذه الفترة الحرجة من ناحية الاستقرار والأمن في قارتنا، عندما فتحت نافذة الفرصة لإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإننا نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض بشأن مستقبل بلادنا".وقال البرلمان الأوروبي، في تقريره يوم أمس الأربعاء، أن العقبات التي تحول دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هي مشكلات في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، واقترح البرلمان الأوروبي "إيجاد هيكل مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".
https://sputnikarabic.ae/20230907/الاتحاد-الأوروبي-يشترط-معايير-واضحة-للغاية-لاستئناف-مفاوضات-انضمام-تركيا-1080779191.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الخارجية التركية تصف تقرير البرلمان الأوروبي بشأن البلاد بـ"سطحي وغير عادل"
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أعلنت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، أن تقرير البرلمان الأوروبي بشأن تركيا مليء بالاتهامات والأحكام المسبقة غير العادلة، وهو انعكاس للنهج السطحي وقصير النظر المستمر تجاه أنقرة.
ونقلت وكالة "الأناضول" بيان الخارجية التركية وجاء فيه، إن "التقرير يظهر أيضًا أن أعضاء البرلمان الأوروبي ما زالوا أسرى السياسات الشعبوية وبعيدين عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح لكل من الاتحاد الأوروبي والمنطقة".
وأضاف البيان: "في مثل هذه الفترة الحرجة من ناحية الاستقرار والأمن في قارتنا، عندما فتحت نافذة الفرصة لإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، فإننا نعتبر أنه من غير المعقول أن يتخذ البرلمان الأوروبي مثل هذه الخطوات بدلا من التفاوض بشأن مستقبل بلادنا".
وقال البرلمان الأوروبي، في تقريره يوم أمس الأربعاء، أن العقبات التي تحول دون انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هي مشكلات في مجال حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، واقترح البرلمان الأوروبي "إيجاد هيكل مواز وواقعي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".