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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/الدفاع-الروسية-إحباط-محاولة-أوكرانية-لمهاجمة-سفينة-حربية-في-البحر-الأسود-باستخدام-5-زوارق-مسيرة--1081016153.html
الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة حربية في البحر الأسود باستخدام 5 زوارق مسيرة
الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة حربية في البحر الأسود باستخدام 5 زوارق مسيرة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم أوكراني، باستخدام 5 زوارق مسيرة لاستهداف سفينة الدوريات "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T04:31+0000
2023-09-14T05:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر(الجاري) في حوالي الساعة 05:00، نفذت أوكرانيا، محاولة للهجوم على سفينة الدوريات "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود باستخدام 5 زوارق مسيرة".وأضافت الدفاع الروسية: "أثناء صد الهجوم تم تدمير الزوارق المسيرة الخمسة التابعة للعدو بنيران السفينة".ولا ينفك نظام كييف، عن استخدام الأساليب الإرهابية، ويأتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230424/الدفاع-الروسية-صواريخ-اسكندر-تنسف-مواقع-الفيلق-الجورجي-1076226097.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة سفينة حربية في البحر الأسود باستخدام 5 زوارق مسيرة

04:31 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 05:07 GMT 14.09.2023)
© AFP 2023 / Daniel Mihailescuسفن الناتو في البحر الأسود
سفن الناتو في البحر الأسود - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / Daniel Mihailescu
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحباط هجوم أوكراني، باستخدام 5 زوارق مسيرة لاستهداف سفينة الدوريات "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "في الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر(الجاري) في حوالي الساعة 05:00، نفذت أوكرانيا، محاولة للهجوم على سفينة الدوريات "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود باستخدام 5 زوارق مسيرة".
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24 أبريل, 11:40 GMT
وأضافت الدفاع الروسية: "أثناء صد الهجوم تم تدمير الزوارق المسيرة الخمسة التابعة للعدو بنيران السفينة".
ولا ينفك نظام كييف، عن استخدام الأساليب الإرهابية، ويأتي في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي، (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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