https://sputnikarabic.ae/20230914/الرئيس-البيلاروسي-يصل-إلى-روسيا-في-زيارة-عمل-1081038285.html
الرئيس البيلاروسي يصل إلى روسيا في زيارة عمل
الرئيس البيلاروسي يصل إلى روسيا في زيارة عمل
وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إلى روسيا في زيارة عمل. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:32+0000
2023-09-14T13:32+0000
2023-09-14T13:32+0000
روسيا
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وجاء في بيان نشر على قناة تلغرام "بول بيرفوفو"، المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي: "الطائرة البيلاروسية رقم واحد وصلت إلى روسيا".وكانت وسائل إعلام بيلاروسية، أعلنت في وقت سابق، أن الرئيس البيلاروسي سيجري زيارة عمل إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.وأشارت إلى أن الرئيسين سيبحثان الوضع الدولي والقضايا الأمنية، إلى جانب الأهداف الاقتصادية المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الصناعة والزراعة، والعمل المشترك في مجال الاستيراد المتبادل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الرئيس البيلاروسي يصل إلى روسيا في زيارة عمل
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وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إلى روسيا في زيارة عمل.
وجاء في بيان نشر على قناة تلغرام "بول بيرفوفو"، المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي: "الطائرة البيلاروسية رقم واحد وصلت إلى روسيا".
وكانت وسائل إعلام بيلاروسية، أعلنت في وقت سابق، أن الرئيس البيلاروسي سيجري زيارة عمل إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأشارت إلى أن الرئيسين سيبحثان الوضع الدولي والقضايا الأمنية، إلى جانب الأهداف الاقتصادية المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الصناعة والزراعة، والعمل المشترك في مجال الاستيراد المتبادل.