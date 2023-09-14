عربي
https://sputnikarabic.ae/20230914/الرئيس-البيلاروسي-يصل-إلى-روسيا-في-زيارة-عمل-1081038285.html
الرئيس البيلاروسي يصل إلى روسيا في زيارة عمل
الرئيس البيلاروسي يصل إلى روسيا في زيارة عمل
وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إلى روسيا في زيارة عمل. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:32+0000
2023-09-14T13:32+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826970_0:75:3385:1979_1920x0_80_0_0_0a299a4045da7265e5f2d84d57310aa9.jpg
وجاء في بيان نشر على قناة تلغرام "بول بيرفوفو"، المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي: "الطائرة البيلاروسية رقم واحد وصلت إلى روسيا".وكانت وسائل إعلام بيلاروسية، أعلنت في وقت سابق، أن الرئيس البيلاروسي سيجري زيارة عمل إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.وأشارت إلى أن الرئيسين سيبحثان الوضع الدولي والقضايا الأمنية، إلى جانب الأهداف الاقتصادية المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الصناعة والزراعة، والعمل المشترك في مجال الاستيراد المتبادل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826970_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_fb0d3abc864deec918db793b16f41534.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الرئيس البيلاروسي يصل إلى روسيا في زيارة عمل

13:32 GMT 14.09.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، إلى روسيا في زيارة عمل.
وجاء في بيان نشر على قناة تلغرام "بول بيرفوفو"، المقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي: "الطائرة البيلاروسية رقم واحد وصلت إلى روسيا".
وكانت وسائل إعلام بيلاروسية، أعلنت في وقت سابق، أن الرئيس البيلاروسي سيجري زيارة عمل إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 15 أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأشارت إلى أن الرئيسين سيبحثان الوضع الدولي والقضايا الأمنية، إلى جانب الأهداف الاقتصادية المشتركة، وعلى وجه الخصوص في الصناعة والزراعة، والعمل المشترك في مجال الاستيراد المتبادل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ11:41 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:39 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذأمس, 14:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала