https://sputnikarabic.ae/20230914/الرئيس-العراقي-يلتقي-بوفد-كردي-لبحث-المشكلات-المالية-والإدارية-مع-إقليم-كردستان-1081038132.html

الرئيس العراقي يلتقي بوفد كردي لبحث المشكلات المالية والإدارية مع إقليم كردستان

الرئيس العراقي يلتقي بوفد كردي لبحث المشكلات المالية والإدارية مع إقليم كردستان

التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني والوفد المرافق له، في قصر بغداد. 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T13:30+0000

2023-09-14T13:30+0000

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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الخميس عن بيان للمكتب الإعلامي للرئيس العراقي، استقبال جمال رشيد لمسرور بارزاني، ومناقشة ملف العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.وأعرب الرئيس العراقي عن ثقته في حرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة بحسب الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار في الأراضي العراقية، مجددا دعمه حكومة الإقليم كفريق مشترك وموحد، مع الإسراع بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان.وشدد جمال رشيد على ضرورة تجاوز المشكلات والأزمات الجارية في محافظة كركوك مع وجوب التمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية في المحافظة.ومن جانبه،أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أهمية الدور الدستوري للرئاسة العراقية والجهود التي يبذلها عبد اللطيف جمال رشيد، في تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية بهدف الإسراع في صرف رواتب موظفي الإقليم كما يجري مع موظفي الحكومة الاتحادية.وطالب مسرور بارزاني بحل مشكلة الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان، ودفع رواتب الموظفين عبر تعديل قانون الموازنة، وإيجاد حلول عاجلة لصرف رواتب موظفي إقليم كردستان من قبل مجلس الوزراء.وأعرب رئيس حكومة إقليم كردستان عن شكره وتقديره للرئيس العراقي على حرصه واهتمامه بهذا الشأن.وفي السياق نفسه، التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الخميس، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، والوفد المرافق له، مشددا على جدية الحكومة العراقية في إيجاد حلول جذرية للتعامل مع الإقليم.ويعد ملف مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق الأمني في المناطق المتنازع عليها، والاتفاق على آلية تصدير النفط من حقول الإقليم، من بين الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان.

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