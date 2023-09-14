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القوات الروسية تدمر مقرين قياديين ومستودع ذخيرة أوكراني
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-مي--8-و-53-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1081030751.html
القوات الجوية الروسية تسقط مروحية "مي- 8" و 53 مسيرة أوكرانية
القوات الجوية الروسية تسقط مروحية "مي- 8" و 53 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية، دمر مروحية أوكرانية من طراز "مي- 8" و53 طائرة دون طيار. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:43+0000
2023-09-14T11:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقط الطيران التابع للقوات الجوية الروسية، في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، مروحية من طراز "مي- 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ من طراز "هيمارس".ووفقا للدفاع: "تم تدمير 53 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، خلال الـ24 ساعة الماضية".وأردف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة القوات المركزية والطيران والمدفعية الروسية، هجومًا لمجموعة تابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 55 عسكريا أوكرانيا و3 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230913/القوات-الروسية-تصد-8-هجمات-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-في-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1080995134.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الجوية الروسية تسقط مروحية "مي- 8" و 53 مسيرة أوكرانية

11:43 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 11:59 GMT 14.09.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورقذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن الطيران والدفاع الجوي التابع للقوات الجوية الروسية، دمر مروحية أوكرانية من طراز "مي- 8" و53 طائرة دون طيار.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقط الطيران التابع للقوات الجوية الروسية، في منطقة كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، مروحية من طراز "مي- 8" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف البيان: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ من طراز "هيمارس".
ووفقا للدفاع: "تم تدمير 53 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة أنظمة الحرب الإلكترونية، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وأردف البيان: "في اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات من مجموعة القوات المركزية والطيران والمدفعية الروسية، هجومًا لمجموعة تابعة للواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم تحييد ما يصل إلى 55 عسكريا أوكرانيا و3 مركبات قتالية مدرعة و3 سيارات ومدفع هاوتزر من طراز "دي-20".
معارك مع القوات المسلحة الأوكرانية وسط أرتيوموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 8 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك
أمس, 12:04 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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