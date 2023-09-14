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القوات الروسية تحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الروسية-تحبط-هجومين-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسنولمانسكي-1081015443.html
القوات الروسية تحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T02:21+0000
2023-09-14T02:22+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا

القوات الروسية تحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

02:21 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 02:22 GMT 14.09.2023)
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:39 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتداعيات الزلزال الذي ضرب المغرب وآخر تطورات عمليات الإنقاذأمس, 14:32 GMT
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