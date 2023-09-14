https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الروسية-تحبط-هجومين-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسنولمانسكي-1081015443.html
القوات الروسية تحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
القوات الروسية تحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T02:21+0000
2023-09-14T02:21+0000
2023-09-14T02:22+0000
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/i/logo/logo-social.png
2023
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
روسيا, سلاح روسيا
روسيا, سلاح روسيا
القوات الروسية تحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
02:21 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 02:22 GMT 14.09.2023)