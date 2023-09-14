https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-وتحيد-أكثر-من-400-جندي-أوكراني-على-محورين--عاجل-1081032046.html
القوات الروسية تدمر مقرين قياديين ومستودع ذخيرة أوكراني
القوات الروسية تدمر مقرين قياديين ومستودع ذخيرة أوكراني
كبّد الجيش الروسي القوات الأوكرانية نحو 440 عسكريًا على محوري دونيتسك وزابوروجيه، في يوم واحد، كما صد 11 هجوما للعدو في هذه الاتجاهات. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:50+0000
2023-09-14T11:50+0000
2023-09-14T12:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بغطاء جوي ومدفعي وبمساعدة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثماني هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة الهجوم الجوي الثمانين، ولواء المشاة الآلي رقم 59 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وبيرديتشي وبيرفومايسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 350 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات عسكرية، وثلاثة مدافع "إم 777"، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 109"، بالإضافة إلى مدفع واحد من طراز "دي- 30".وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة الهجوم الجوي رقم 82 واللواء رقم 71 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.وفي قرية ترودوفوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.كما تم تدمير مدفع "إم- 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، كما تم تدمير مدفع "إم 119"أمريكي الصنع ومدافع "دي- 20" و"دي- 30" و"مستا- بي".وفي منطقتي سيريبريانكا وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم ضرب مركزي قيادة للواء الدفاع الإقليمي رقم 100 وللفوج الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الجوية-الروسية-تسقط-مقاتلة-أوكرانية-مي--8-و-53-مسيرة-أوكرانية--عاجل-1081030751.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مقرين قياديين ومستودع ذخيرة أوكراني
11:50 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 12:42 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
كبّد الجيش الروسي القوات الأوكرانية نحو 440 عسكريًا على محوري دونيتسك وزابوروجيه، في يوم واحد، كما صد 11 هجوما للعدو في هذه الاتجاهات.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الخميس: "على محور دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، بغطاء جوي ومدفعي وبمساعدة أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، ثماني هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة الهجوم الجوي الثمانين، ولواء المشاة الآلي رقم 59 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وبيرديتشي وبيرفومايسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 350 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات عسكرية، وثلاثة مدافع "إم 777"، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "إم 109"، بالإضافة إلى مدفع واحد من طراز "دي- 30".
وقالت الدفاع الروسية إنه "في قرية ديليفكا، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية والغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من كتيبة الهجوم الجوي رقم 82 واللواء رقم 71 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة فيربوفوي في مقاطعة زابوروجيه.
وفي قرية ترودوفوي في مقاطعة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
تم تحييد ما يصل إلى 95 من العسكريين الأوكرانيين، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات عسكرية.
كما تم تدمير مدفع "إم- 777" أمريكي الصنع، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إف إتش- 70" بريطاني الصنع، كما تم تدمير مدفع "إم 119"أمريكي الصنع ومدافع "دي- 20" و"دي- 30" و"مستا- بي".
وفي منطقتي سيريبريانكا وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية
، تم ضرب مركزي قيادة للواء الدفاع الإقليمي رقم 100 وللفوج الخامس عشر التابع للحرس الوطني الأوكراني.