https://sputnikarabic.ae/20230914/الكرملين-يكشف-عن-الهدايا-المتبادلة-بين-بوتين-وكيم-جون-أون-1081030358.html
الكرملين يكشف عن الهدايا المتبادلة بين بوتين وكيم جون أون
الكرملين يكشف عن الهدايا المتبادلة بين بوتين وكيم جون أون
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن هدية الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:39+0000
2023-09-14T11:39+0000
2023-09-14T11:39+0000
روسيا
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وأشار بيسكوف إلى أن الهدية كانت عبارة عن قفازات لبدلة فضائية كانت في الفضاء وبندقية قصيرة محلية الصنع.ولفت بيسكوف إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أهدى الرئيس الروسي سلاحا حربيا صنعه حرفيون كوريون، بالإضافة إلى هدايا أخرى.وأوضح بيسكوف أن الرئيس بوتين قبل الهدية بامتنان ورحب بدعوة كيم جونغ أون له لزيارة كوريا الشمالية.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
https://sputnikarabic.ae/20230914/خبراء-زيارة-كيم-جونغ-أون-إلى-روسيا-قد-تعيد-تأسيس-مثلث-موسكو-بكين-بيونغ-يانغ-1081028269.html
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روسيا
الكرملين يكشف عن الهدايا المتبادلة بين بوتين وكيم جون أون
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن هدية الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون.
وأشار بيسكوف إلى أن الهدية كانت عبارة عن قفازات لبدلة فضائية كانت في الفضاء وبندقية قصيرة محلية الصنع.
ولفت بيسكوف إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أهدى الرئيس الروسي سلاحا حربيا صنعه حرفيون كوريون، بالإضافة إلى هدايا أخرى.
وأوضح بيسكوف أن الرئيس بوتين قبل الهدية بامتنان ورحب بدعوة كيم جونغ أون له لزيارة كوريا الشمالية.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا
، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.