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https://sputnikarabic.ae/20230914/الكرملين-يكشف-عن-الهدايا-المتبادلة-بين-بوتين-وكيم-جون-أون-1081030358.html
الكرملين يكشف عن الهدايا المتبادلة بين بوتين وكيم جون أون
الكرملين يكشف عن الهدايا المتبادلة بين بوتين وكيم جون أون
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن هدية الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:39+0000
2023-09-14T11:39+0000
روسيا
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وأشار بيسكوف إلى أن الهدية كانت عبارة عن قفازات لبدلة فضائية كانت في الفضاء وبندقية قصيرة محلية الصنع.ولفت بيسكوف إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أهدى الرئيس الروسي سلاحا حربيا صنعه حرفيون كوريون، بالإضافة إلى هدايا أخرى.وأوضح بيسكوف أن الرئيس بوتين قبل الهدية بامتنان ورحب بدعوة كيم جونغ أون له لزيارة كوريا الشمالية.ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
https://sputnikarabic.ae/20230914/خبراء-زيارة-كيم-جونغ-أون-إلى-روسيا-قد-تعيد-تأسيس-مثلث-موسكو-بكين-بيونغ-يانغ-1081028269.html
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الكرملين يكشف عن الهدايا المتبادلة بين بوتين وكيم جون أون

11:39 GMT 14.09.2023
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة "فوستوشني" الفضائية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Artem Geodakyan/POOL
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن هدية الرئيس الروسي لزعيم كوريا الشمالية كيم جون أون.
وأشار بيسكوف إلى أن الهدية كانت عبارة عن قفازات لبدلة فضائية كانت في الفضاء وبندقية قصيرة محلية الصنع.
ولفت بيسكوف إلى أن الزعيم الكوري الشمالي أهدى الرئيس الروسي سلاحا حربيا صنعه حرفيون كوريون، بالإضافة إلى هدايا أخرى.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يلقيان نظرة على مجمع الصواريخ في قاعدة فوستوشني الفضائية، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
خبراء: زيارة كيم جونغ أون إلى روسيا قد تعيد تأسيس مثلث موسكو بكين بيونغ يانغ
11:08 GMT
وأوضح بيسكوف أن الرئيس بوتين قبل الهدية بامتنان ورحب بدعوة كيم جونغ أون له لزيارة كوريا الشمالية.
ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، يوم الثلاثاء الماضي، في أول زيارة خارجية له، منذ 4 سنوات.
وكانت آخر زيارة أجراها كيم جونغ أون، إلى روسيا، في أبريل/ نيسان عام 2019، حيث وصل إلى فلاديفوستوك، بعد فترة قصيرة من قمته مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في هانوي الفيتنامية.
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