https://sputnikarabic.ae/20230914/المغرب-هزة-أرضية-جديدة-بقوة-46-درجة-تضرب-مناطق-الزلزال-1081029391.html
المغرب.. هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 درجة تضرب "مناطق الزلزال"
المغرب.. هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 درجة تضرب "مناطق الزلزال"
أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، باستمرار الهزات الارتدادية الخفيفة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في المملكة. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:30+0000
2023-09-14T11:30+0000
2023-09-14T11:30+0000
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وذكرت صحيفة "هسبريس"، ظهر اليوم الخميس، أنه هزة أرضية جديدة وقعت في المغرب بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في حدود الساعة السابعة صباح اليوم، تقريبا.وأكدت أن عددا كبيرا من سكان المناطق المتضررة بالهزة الأرضية، خصوصا في نواحي مراكش وتارودانت والحوز، قد شعروا، وبقوة، بالهزة الأرضية الجديدة التي حدثت.ومساء أمس الأربعاء، شهدت منطقة أمزميز المغربية هزة ارتدادية جديدة تسببت في انهيارات صخرية بسيطة في الجبال، دون تسجيل إصابات، وهو ما صرح به مصدر محلي لصحيفة "هسبريس" المغربية بأن "الهزة الجديدة وقعت في حوالي الرابعة ونصف من عصر اليوم، وشعر بها بعض سكان المنطقة".وأوضح المصدر المغربي أن "مثل هذه الهزات متكررة وعادية، وبعضها يمكن الشعور به بشكل طفيف للغاية، كما أن معظمها لا يمكن الإحساس بها على الإطلاق، وذلك بالتوازي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف قسم زلزال الحوز المدمر جبلا إلى نصفين.وتوثق اللقطات مشاهد انشقاق الجبل من نصفه جراء قوة الزلزال المدمر والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلف آلاف الضحايا بين السكان.وكان المغرب قد تعرض لزلزال مدمر ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.يذكر أن السلطات المغربية، أعلنت أن حصيلة ضحايا الزلزال تجاوزت 2900 قتيل، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 5530 مصابا، وذلك بالتوازي مع استمرار جهود السلطات المغربية بالتنسيق مع الفرق أجنبية في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها الزلزال المدمر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
زلزال, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
المغرب.. هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 درجة تضرب "مناطق الزلزال"
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أفادت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس، باستمرار الهزات الارتدادية الخفيفة في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال في المملكة.
وذكرت صحيفة
"هسبريس"، ظهر اليوم الخميس، أنه هزة أرضية جديدة وقعت في المغرب بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، في حدود الساعة السابعة صباح اليوم، تقريبا.
وأكدت أن عددا كبيرا من سكان المناطق المتضررة بالهزة الأرضية
، خصوصا في نواحي مراكش وتارودانت والحوز، قد شعروا، وبقوة، بالهزة الأرضية الجديدة التي حدثت.
ومساء أمس الأربعاء، شهدت منطقة أمزميز المغربية هزة ارتدادية جديدة تسببت في انهيارات صخرية بسيطة في الجبال، دون تسجيل إصابات، وهو ما صرح به مصدر محلي لصحيفة
"هسبريس" المغربية بأن "الهزة الجديدة وقعت في حوالي الرابعة ونصف من عصر اليوم، وشعر بها بعض سكان المنطقة".
وأوضح المصدر المغربي أن "مثل هذه الهزات متكررة وعادية، وبعضها يمكن الشعور به بشكل طفيف للغاية، كما أن معظمها لا يمكن الإحساس بها على الإطلاق، وذلك بالتوازي مع تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر كيف قسم زلزال الحوز المدمر جبلا إلى نصفين.
وتوثق اللقطات مشاهد انشقاق الجبل من نصفه جراء قوة الزلزال المدمر
والهزات الارتدادية التي ضربت المغرب، والذي تسبب بدمار كبير في المناطق السكنية وخلف آلاف الضحايا بين السكان.
وكان المغرب قد تعرض لزلزال مدمر ليل الجمعة / السبت الماضي، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، فيما أشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إلى أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال هو الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
يذكر أن السلطات المغربية، أعلنت أن حصيلة ضحايا
الزلزال تجاوزت 2900 قتيل، بينما وصل عدد المصابين إلى نحو 5530 مصابا، وذلك بالتوازي مع استمرار جهود السلطات المغربية بالتنسيق مع الفرق أجنبية في محاولة لانتشال أحياء من تحت أنقاض المنازل التي ضربها الزلزال المدمر.