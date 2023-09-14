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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/جمهورية-دونيتسك-أوكرانيا-فقدت-أكثر-من-نصف-مليون-عسكري-منذ-بداية-العملية-العسكرية-الخاصة-1081015075.html
جمهورية دونيتسك: أوكرانيا فقدت أكثر من نصف مليون عسكري منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
جمهورية دونيتسك: أوكرانيا فقدت أكثر من نصف مليون عسكري منذ بداية العملية العسكرية الخاصة
أعلن مستشار القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن أوكرانيا فقدت منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة نحو نصف مليون من قواتها. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T01:15+0000
2023-09-14T01:15+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين في مقابلة مع "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، فهناك الكثير من التسريبات اللافتة للنظر، فعلى سبيل المثال يمكننا معرفة هذه الخسائر من المعلومات الاستخباراتية التي نتلقاها من مصادرنا في أوكرانيا، وهناك أيضا مصادر مفتوحة، فمثلا قبل أسبوع واحد فقط أو أكثر قليلا، نشرت إحدى شركات الهاتف المحمول (إم تي إس-أوكرانيا) مقطع فيديو عبر الإنترنت يفيد بأن حوالي 400 ألف مستخدم لن يستفيدوا من الخدمة مجددا".وأوضح أن هذا الفيديو يعكس أن هناك 400 فرد عسكري أوكراني لن يتصلوا أو يتلقوا مكالمات مرة أخرى، موضحا أن هذا الرقم صدر من شركة واحدة بين شركات عديدة.وأشار غاغين إلى أن هذا الفيديو تم حذفه على الفور من كل مكان، وهو ما يشير إلى أن هذه الأرقام صحيحة.وتابع قائلا: "كانت هناك لحظة أخرى، عندما سُئل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال جلسة للبرلمان الأوروبي عن مقتل أكثر من 500 ألف عسكري في أوكرانيا، لم يجب على أي شيء، لكنه قال إنهم لم يقدموا وعدا بأن الأمر سيكون سهلا، وعليه فإنه أكد بصمته صحة الرقم".وأول أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 71.5 ألف عسكري خلال هجومها المضاد، مشيرا إلى أن الهجوم لم يحقق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الثامن إن أوكرانيا "تشن ما يسمى بالهجوم المضاد.. ليس هناك نتائج بالطبع.. ولن نقول الآن إنه فشل، إلا أنه لا توجد نتائج".وأضاف الرئيس الروسي: "هناك خسائر كبيرة منذ بداية الهجوم المضاد، حيث تبلغ الخسائر البشرية 71.5 ألف عسكري. علاوة على ذلك يقولون إنهم يريدون تحقيق نتائج بأي ثمن".
https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

جمهورية دونيتسك: أوكرانيا فقدت أكثر من نصف مليون عسكري منذ بداية العملية العسكرية الخاصة

01:15 GMT 14.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أعلن مستشار القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن أوكرانيا فقدت منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة نحو نصف مليون من قواتها.
موسكو - سبوتنيك. وقال غاغين في مقابلة مع "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، فهناك الكثير من التسريبات اللافتة للنظر، فعلى سبيل المثال يمكننا معرفة هذه الخسائر من المعلومات الاستخباراتية التي نتلقاها من مصادرنا في أوكرانيا، وهناك أيضا مصادر مفتوحة، فمثلا قبل أسبوع واحد فقط أو أكثر قليلا، نشرت إحدى شركات الهاتف المحمول (إم تي إس-أوكرانيا) مقطع فيديو عبر الإنترنت يفيد بأن حوالي 400 ألف مستخدم لن يستفيدوا من الخدمة مجددا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
بوتين: أوكرانيا فقدت أكثر من 70 ألف عسكري في الهجوم المضاد
12 سبتمبر, 07:44 GMT
وأوضح أن هذا الفيديو يعكس أن هناك 400 فرد عسكري أوكراني لن يتصلوا أو يتلقوا مكالمات مرة أخرى، موضحا أن هذا الرقم صدر من شركة واحدة بين شركات عديدة.
وأشار غاغين إلى أن هذا الفيديو تم حذفه على الفور من كل مكان، وهو ما يشير إلى أن هذه الأرقام صحيحة.
وتابع قائلا: "كانت هناك لحظة أخرى، عندما سُئل الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ خلال جلسة للبرلمان الأوروبي عن مقتل أكثر من 500 ألف عسكري في أوكرانيا، لم يجب على أي شيء، لكنه قال إنهم لم يقدموا وعدا بأن الأمر سيكون سهلا، وعليه فإنه أكد بصمته صحة الرقم".
وأول أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا فقدت ما يصل إلى 71.5 ألف عسكري خلال هجومها المضاد، مشيرا إلى أن الهجوم لم يحقق أي نتائج وأن الأسلحة الغربية لن تغير في مسار العملية العسكرية الروسية.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي الثامن إن أوكرانيا "تشن ما يسمى بالهجوم المضاد.. ليس هناك نتائج بالطبع.. ولن نقول الآن إنه فشل، إلا أنه لا توجد نتائج".
وأضاف الرئيس الروسي: "هناك خسائر كبيرة منذ بداية الهجوم المضاد، حيث تبلغ الخسائر البشرية 71.5 ألف عسكري. علاوة على ذلك يقولون إنهم يريدون تحقيق نتائج بأي ثمن".
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