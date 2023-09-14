https://sputnikarabic.ae/20230914/خبير-هولندي-تسوية-النزاع-في-أوكرانيا-قد-تكون-ممكنة-بعد-تغيير-الرئيس-الأمريكي-1081031771.html
خبير هولندي: تسوية النزاع في أوكرانيا قد تكون ممكنة بعد تغيير الرئيس الأمريكي
خبير هولندي: تسوية النزاع في أوكرانيا قد تكون ممكنة بعد تغيير الرئيس الأمريكي
صرح رئيس منظمة حماية حقوق الإنسان "ذا هاغ بيس بروجيكتس"، ياكوب دي يونغي، اليوم الخميس، أن الوضع في أوكرانيا، لن يتغير خلال الرئاسة الأمريكية الحالية، ويمكن فقط... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:55+0000
2023-09-14T11:55+0000
2023-09-14T11:55+0000
العالم
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أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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لاهاي - سبوتنيك. وقال دي يونغي، لوكالة "سبوتنيك":ووفقًا لدي يونغي، ستواصل السلطات الأميركية حتى الانتخابات الرئاسية، فعل كل ما في وسعها لمواصلة الصراع في أوكرانيا.وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، قد صرح، قبل ذلك، أن "الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، في الوقت الحالي، بشروط ترضي واشنطن".
https://sputnikarabic.ae/20230824/-ترامب-بايدن-غير-قادر-على-إنهاء-النزاع-حول-أوكرانيا-لأنه-غير-كفؤ-1080368774.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن
خبير هولندي: تسوية النزاع في أوكرانيا قد تكون ممكنة بعد تغيير الرئيس الأمريكي
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صرح رئيس منظمة حماية حقوق الإنسان "ذا هاغ بيس بروجيكتس"، ياكوب دي يونغي، اليوم الخميس، أن الوضع في أوكرانيا، لن يتغير خلال الرئاسة الأمريكية الحالية، ويمكن فقط لرئاسة جديدة أن تخلق ظروفًا للمفاوضات وتسوية النزاع.