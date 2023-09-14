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خبير هولندي: تسوية النزاع في أوكرانيا قد تكون ممكنة بعد تغيير الرئيس الأمريكي
خبير هولندي: تسوية النزاع في أوكرانيا قد تكون ممكنة بعد تغيير الرئيس الأمريكي
صرح رئيس منظمة حماية حقوق الإنسان "ذا هاغ بيس بروجيكتس"، ياكوب دي يونغي، اليوم الخميس، أن الوضع في أوكرانيا، لن يتغير خلال الرئاسة الأمريكية الحالية، ويمكن فقط... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:55+0000
2023-09-14T11:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
جو بايدن
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لاهاي - سبوتنيك. وقال دي يونغي، لوكالة "سبوتنيك":ووفقًا لدي يونغي، ستواصل السلطات الأميركية حتى الانتخابات الرئاسية، فعل كل ما في وسعها لمواصلة الصراع في أوكرانيا.وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، قد صرح، قبل ذلك، أن "الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، في الوقت الحالي، بشروط ترضي واشنطن".
https://sputnikarabic.ae/20230824/-ترامب-بايدن-غير-قادر-على-إنهاء-النزاع-حول-أوكرانيا-لأنه-غير-كفؤ-1080368774.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, جو بايدن

خبير هولندي: تسوية النزاع في أوكرانيا قد تكون ممكنة بعد تغيير الرئيس الأمريكي

11:55 GMT 14.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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صرح رئيس منظمة حماية حقوق الإنسان "ذا هاغ بيس بروجيكتس"، ياكوب دي يونغي، اليوم الخميس، أن الوضع في أوكرانيا، لن يتغير خلال الرئاسة الأمريكية الحالية، ويمكن فقط لرئاسة جديدة أن تخلق ظروفًا للمفاوضات وتسوية النزاع.
لاهاي - سبوتنيك. وقال دي يونغي، لوكالة "سبوتنيك":

يمكن أن يكون تغيير القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية دافعًا للمفاوضات الحقيقية بشأن السلام في أوكرانيا. موقف بايدن لن يتغير ومحيطه لا يستطيع التوصل إلى تسويات، وبالتالي، فقط القائد الجديد سيتمكن من خلق ظروف لبدء المفاوضات، وفقط بعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، عام 2024، سيكون من الممكن تسوية الصراع في أوكرانيا، إذا لم يحدث تصعيد كبير قبل ذلك".

ووفقًا لدي يونغي، ستواصل السلطات الأميركية حتى الانتخابات الرئاسية، فعل كل ما في وسعها لمواصلة الصراع في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، 11 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
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ترامب: بايدن غير قادر على إنهاء النزاع حول أوكرانيا لأنه غير كفء
24 أغسطس, 01:50 GMT
وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، قد صرح، قبل ذلك، أن "الولايات المتحدة لا ترى إمكانية لإنهاء الصراع في أوكرانيا، في الوقت الحالي، بشروط ترضي واشنطن".
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