https://sputnikarabic.ae/20230914/روسيا-تعلن-اثنين-من-موظفي-السفارة-الأمريكية-شخصين-غير-مرغوب-بهما---عاجل-1081034286.html
روسيا تعلن اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصين غير مرغوب بهما - عاجل
روسيا تعلن اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصين غير مرغوب بهما - عاجل
روسيا تعلن اثنين من موظفي السفارة الأميركية شخصين غير مرغوب بهما - عاجل 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T12:32+0000
2023-09-14T12:32+0000
2023-09-14T12:32+0000
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روسيا
روسيا تعلن اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصين غير مرغوب بهما - عاجل
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روسيا تعلن اثنين من موظفي السفارة الأميركية شخصين غير مرغوب بهما - عاجل