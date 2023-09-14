https://sputnikarabic.ae/20230914/زلزال-المغرب-وفيضانات-درنة-هل-تنقذ-كوارث-الطبيعة-علاقات-دول-الجوار-من-بين-الركام-والغرق--1081036035.html
زلزال المغرب وفيضانات درنة... هل تنقذ كوارث الطبيعة علاقات دول الجوار من بين الركام والغرق
زلزال المغرب وفيضانات درنة... هل تنقذ كوارث الطبيعة علاقات دول الجوار من بين الركام والغرق
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: عصر الاضطرابات العالمية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي دمرت مدن عتيقة، وآخرها زلزال... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:27+0000
2023-09-14T13:27+0000
2023-09-14T13:39+0000
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زلزال المغرب وفيضانات درنة... هل تنقذ كوارث الطبيعة علاقات دول الجوار من بين الركام والغرق
زلزال المغرب وفيضانات درنة... هل تنقذ كوارث الطبيعة علاقات دول الجوار من بين الركام والغرق
كوارث طبيعية تدمّر مدن عتيقة في المغرب العربيعاش سكان منطقة المغرب العربي هذا الأسبوع، فاجعة وخوفا إثر الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش ليلة الجمعة الماضية، وتسبب في تدمير مساحات واسعة من المركز التاريخي لها، وأودى بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح. وأيضا عاصفة "دانيال" التي أخفت مدنا في ليبيا، وتسببت في دمارها وأودت بحياة عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين.مراسلنا في مراكش، محمد حميدة تابع الوضع هناك ووصف لنا حال الأهالي والمدينة بعد الدمار والخراب جراء الزلزال وقال لبرنامج "صدى الحياة":كما تحدّث الإعلامي المغربي، مرشد الدّراجي عن مدى أهمية التضامن الدولي مع البلدان المتضررة في مثل هذه الحالات، وقال لبرنامجنا:ومن جهته، تحدّث المحلّل السّياسي المغربي، الأستاذ سعيد بركنان عن رفض المغرب للمساعدات الجزائرية، وقال لبرنامج "صدى الحياة":كما ناشدت الخبيرة بالشأن الليبي، عفاف الفرجاني المجتمع الدولي بتقديم المساعدات العاجلة لليبيا، وقالت لـ"صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
العالم العربي, аудио, زلزال, أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, صدى الحياة
العالم العربي, аудио, زلزال, أخبار المغرب اليوم, أخبار ليبيا اليوم, صدى الحياة
زلزال المغرب وفيضانات درنة... هل تنقذ كوارث الطبيعة علاقات دول الجوار من بين الركام والغرق
13:27 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 13:39 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
نتحدث في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: عصر الاضطرابات العالمية والتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية التي دمرت مدن عتيقة، وآخرها زلزال المغرب وعاصفة "دانيال" التي أخفت مدنا في ليبيا.
كوارث طبيعية تدمّر مدن عتيقة في المغرب العربي
عاش سكان منطقة المغرب العربي هذا الأسبوع، فاجعة وخوفا إثر الزلزال الذي ضرب مدينة مراكش ليلة الجمعة الماضية، وتسبب في تدمير مساحات واسعة من المركز التاريخي لها، وأودى بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص وإصابة آلاف آخرين بجروح. وأيضا عاصفة "دانيال" التي أخفت مدنا في ليبيا، وتسببت في دمارها وأودت بحياة عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين.
مراسلنا في مراكش، محمد حميدة تابع الوضع هناك ووصف لنا حال الأهالي والمدينة بعد الدمار والخراب جراء الزلزال وقال لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّ الوضع مؤسف بالفعل في إقليم الحوز تحديدا، شاهدنا العديد من عمليات الإنقاذ المستمرة، وتواصل قوات الحماية المدينة المغربية رفقة القوات الخاصة القادمة من الخارج لإنقاذ الأهالي، وهناك عمليات التبرع بالدم وفاق العدد الثلاثة آلاف متبرع وعمليات المساعدات التي تنقل عبر الشاحنات والطائرات للمناطق النائية وعمليات التبرع من مدن كثيرة مغربية بقوافل محملة بالمواد الغذائية والطبية وكل ما يلزم الساكنة هناك".
كما تحدّث الإعلامي المغربي، مرشد الدّراجي عن مدى أهمية التضامن الدولي مع البلدان المتضررة في مثل هذه الحالات، وقال لبرنامجنا:
"إنّ المغرب كان سبّاقا للتضامن مع الدول الشقيقة مع مختلف البلدان في مثل هذه المحن، والحكومة المغربية وضعت بعض التقنيات لأجل استقطاب واستقبال هذه الوفود، باعتبار أنها قامت بتشخيص الحاجيات الأساسية التي تستلمها الأوضاع، والباب سيظل مفتوحا لكل أشكال التعاون بين مختلف الدول الصديقة والشقيقة لما تستلزمة الظرفية والاحتياجات".
ومن جهته، تحدّث المحلّل السّياسي المغربي، الأستاذ سعيد بركنان عن رفض المغرب للمساعدات الجزائرية، وقال لبرنامج "صدى الحياة":
"لا أظن أن المغرب رفض المساعدات بشكل صريح من الجزائر، ولا أظن أن هناك أحد من الشخصيات الدبلوماسية أو الحكومية خرج للإعلام وقال بأننا نرفض المساعدات التي قدمتها الجزائر أو أي مساعدات قدمتها أي دولة تعاملت بعرف فيما تتعامل به الدول في حالات الكوارث الطبيعية، كل ما في الأمر يعتمد مقاربة في إدخال المساعدات التي يحتاجها لاحتواء آثار الكارثة التي أحلت به، وكانت تقنية بالدرجة الأولى، والمغرب دائما يطرح تصورا نحو علاقات مستقبلية دائمة ومستمرة، لهذا اليوم نحن بحاجة إلى أفق سياسي لرؤية بعيدة يعتمد على مبادئ مستمرة في العلاقات بين الدول لا سيما دول الجوار".
كما ناشدت الخبيرة بالشأن الليبي، عفاف الفرجاني المجتمع الدولي بتقديم المساعدات العاجلة لليبيا، وقالت لـ"صدى الحياة":
"مدينة درنة اليوم منكوبة وأصبحت مدينة للظلام والأموات فالجثث في كل مكان ومع الوقت سيتسبب هذا في خطر بيئي، والعجز في ليبيا هي أزمة منقذين، لهذا يجب التدخل الدولي ووقفة حقيقية بإرسال مساعدات، وللأسف ليست هناك إدارة منظمة للأزمة كون الأمر جديد على بلادنا، فالمنطقة كانت مستقرة بيئيا نوعا ما".
التفاصيل في الملف الصوتي...