https://sputnikarabic.ae/20230914/ستظهر-المنتجات-الروسية-في-خمسة-أجنحة-لشركة-الطعام-الجيد-روسيا-في-الخارج-1081042854.html
المنتجات الروسية تظهر في خمسة أجنحة لشركة "الطعام الجيد روسيا" في الخارج
المنتجات الروسية تظهر في خمسة أجنحة لشركة "الطعام الجيد روسيا" في الخارج
أفاد بيان مركز الخبراء الروسي، بأن المستهلكين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام ومصر والصين سيتمكنون من تجربة المنتجات الروسية في... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T15:50+0000
2023-09-14T15:50+0000
2023-09-14T15:51+0000
روسيا
العالم
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وقال البيان: "في 14 سبتمبر، في الاجتماع التاسع عشر، حددت لجنة الخبراء التابعة لمركز التصدير الروسي الشركات التي ستضع منتجاتها في أجنحة العرض والتذوق الخاصة بـ"Good Food Russia" في الخارج".وأضاف: "في المجمل، راجعت اللجنة 12 طلبًا من 6 شركات: 1 السعودية (الرياض)، و2 من الإمارات (دبي)، وفيتنام (هانوي)، ومصر (القاهرة)، بالإضافة إلى 5 من الصين (شنغهاي)، ووافقت الهيئة على جميع الطلبات".وتابعت: "الآن سيتمكن المستهلكون في الخارج من تقييم الآيس كريم الروسي ومنتجات الألبان والمنتجات القائمة على البروتين النباتي ومجموعات من أطراف السلطعون وكذلك الحلويات والمشروبات".ويعمل برنامج إنشاء أجنحة عرض وتذوق دائمة للمنتجات الغذائية الروسية في ستة دول: الصين والإمارات العربية المتحدة وفيتنام ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية. يتم نشر المعلومات حول كيفية المشاركة في البرنامج على الموقع الرسمي لمركز التصدير الروسي.وتتاح للمصنعين الروس الذين حصلوا على موافقة لجنة الخبراء الفرصة لتسليم منتجاتهم إلى الأجنحة مجانا واستخدام البنية التحتية. لديهم إمكانية الوصول إلى الدعم الترويجي والتسويقي، والبحث عن المشترين المحتملين للمنتجات، والوصول إلى سلاسل التجارة والتجزئة، وترجمة الملصقات، والترويج للمنتجات على المنصات الإلكترونية، والمساعدة في تنفيذ العروض الترويجية.ومركز التصدير الروسي جزء من مؤسسة حكومية لدعم الصادرات غير الموارد، والتي تقدم المساعدة المالية وغير المالية للشركات من جميع الصناعات في جميع مراحل دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك في إطار المشروع الوطني في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".
https://sputnikarabic.ae/20230905/دولة-عربية-وحيدة-في-قائمة-أفضل-20-دولة-منتجة-للفواكه-في-العالم-1080718171.html
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روسيا, العالم
المنتجات الروسية تظهر في خمسة أجنحة لشركة "الطعام الجيد روسيا" في الخارج
15:50 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 15:51 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
أفاد بيان مركز الخبراء الروسي، بأن المستهلكين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام ومصر والصين سيتمكنون من تجربة المنتجات الروسية في أجنحة "Good Food Russia".
وقال البيان: "في 14 سبتمبر، في الاجتماع التاسع عشر، حددت لجنة الخبراء التابعة لمركز التصدير الروسي الشركات التي ستضع منتجاتها في أجنحة العرض والتذوق الخاصة بـ"Good Food Russia" في الخارج".
وأضاف: "في المجمل، راجعت اللجنة 12 طلبًا من 6 شركات: 1 السعودية (الرياض)، و2 من الإمارات (دبي)، وفيتنام (هانوي)، ومصر (القاهرة)، بالإضافة إلى 5 من الصين (شنغهاي)، ووافقت الهيئة على جميع الطلبات".
وتابعت: "الآن سيتمكن المستهلكون في الخارج من تقييم الآيس كريم الروسي ومنتجات الألبان والمنتجات القائمة على البروتين النباتي ومجموعات من أطراف السلطعون وكذلك الحلويات والمشروبات".
ويعمل برنامج إنشاء أجنحة عرض وتذوق دائمة للمنتجات الغذائية الروسية في ستة دول: الصين والإمارات العربية المتحدة وفيتنام ومصر وتركيا والمملكة العربية السعودية. يتم نشر المعلومات حول كيفية المشاركة في البرنامج على الموقع الرسمي لمركز التصدير الروسي.
وتتاح للمصنعين الروس الذين حصلوا على موافقة لجنة الخبراء الفرصة لتسليم منتجاتهم إلى الأجنحة مجانا واستخدام البنية التحتية. لديهم إمكانية الوصول إلى الدعم الترويجي والتسويقي، والبحث عن المشترين المحتملين للمنتجات، والوصول إلى سلاسل التجارة والتجزئة، وترجمة الملصقات، والترويج للمنتجات على المنصات الإلكترونية، والمساعدة في تنفيذ العروض الترويجية.
ومركز التصدير الروسي جزء من مؤسسة حكومية لدعم الصادرات غير الموارد، والتي تقدم المساعدة المالية وغير المالية للشركات من جميع الصناعات في جميع مراحل دخول الأسواق الخارجية، بما في ذلك في إطار المشروع الوطني في إطار المشروع الوطني "التعاون الدولي والتصدير".