https://sputnikarabic.ae/20230914/صحيفة-صينية-تكشف-أسباب-التقارب-الروسي-الكوري-الشمالي-1081016744.html
صحيفة صينية تكشف أسباب التقارب الروسي - الكوري الشمالي
صحيفة صينية تكشف أسباب التقارب الروسي - الكوري الشمالي
كشفت صحيفة صينية عن مواقف بعض الخبراء في الصين، من زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T05:23+0000
2023-09-14T05:23+0000
2023-09-14T05:31+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية، مواقف بعض المراقبين، حيث اعتبر خبراء أن الولايات المتحدة الأمريكية، ساهمت من خلال تصرفاتها في تعزيز التفاعل بين موسكو وبيونغ يانغ.ووفقا لرئيس تحرير "غلوبال تايمز" السابق، هو شي جين، فإنه "في أعقاب الاجتماع بين زعيمي البلدين، من المرجح أن يتعزز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، ويمكن للجانبين الحصول على ما يريدانه من بعضهما بعضا"، مشيرًا إلى أن "روسيا كانت ذات يوم عضوا في "مجموعة الثماني"، وقبل عدة سنوات عقدت كوريا الشمالية، مؤتمرات قمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. لكن الآن أصبحت روسيا، مرة أخرى خصما للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وعادت كوريا الشمالية أيضًا إلى دور الخصم للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية". واعتبر لي هايدونغ، الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية في بكين، في معرض حديثه عن تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحصد ما زرعته، لأن هذا التعاون الوثيق هو نتيجة لجهود متكررة، منها المناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة". ومن جهته، أكد الخبير العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، أن "العقوبات الأمريكية، لم تقرب كوريا الشمالية وروسيا، من بعضهما فحسب، بل دفعتهما إلى إنشاء تحالف استراتيجي".
https://sputnikarabic.ae/20230914/كيم-جونغ-أون-يناقش-مع-بوتين-التصدي-المشترك-للتهديدات-العسكرية-والاستفزازات-1081013102.html
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العالم
صحيفة صينية تكشف أسباب التقارب الروسي - الكوري الشمالي
05:23 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 05:31 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
كشفت صحيفة صينية عن مواقف بعض الخبراء في الصين، من زيارة الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا، ولقائه الرئيس فلاديمير بوتين.
ونقلت
صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية، مواقف بعض المراقبين، حيث اعتبر خبراء أن الولايات المتحدة الأمريكية، ساهمت من خلال تصرفاتها في تعزيز التفاعل بين موسكو وبيونغ يانغ.
ووفقا لرئيس تحرير "غلوبال تايمز" السابق، هو شي جين، فإنه "في أعقاب الاجتماع بين زعيمي البلدين، من المرجح أن يتعزز التعاون بين روسيا وكوريا الشمالية، ويمكن للجانبين الحصول على ما يريدانه من بعضهما بعضا"، مشيرًا إلى أن "روسيا كانت ذات يوم عضوا في "مجموعة الثماني"، وقبل عدة سنوات عقدت كوريا الشمالية، مؤتمرات قمة مع الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. لكن الآن أصبحت روسيا، مرة أخرى خصما للولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وعادت كوريا الشمالية أيضًا إلى دور الخصم للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".
واعتبر لي هايدونغ، الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية في بكين، في معرض حديثه عن تعميق العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تحصد ما زرعته، لأن هذا التعاون الوثيق هو نتيجة لجهود متكررة، منها المناورات عسكرية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".
ومن جهته، أكد الخبير العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، أن "العقوبات الأمريكية، لم تقرب كوريا الشمالية وروسيا، من بعضهما فحسب، بل دفعتهما إلى إنشاء تحالف استراتيجي".