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روسيا تعلن اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصين غير مرغوب بهما
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-في-البحرية-الأمريكية-أوكرانيا-ستخسر-أراضيها-قبل-المفاوضات-مع-روسيا-1081034599.html
ضابط في البحرية الأمريكية: أوكرانيا ستخسر أراضيها قبل المفاوضات مع روسيا
ضابط في البحرية الأمريكية: أوكرانيا ستخسر أراضيها قبل المفاوضات مع روسيا
صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن أوكرانيا، ستخسر أراضيها قبل بدء المفاوضات مع روسيا، لإنهاء الصراع. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T12:52+0000
2023-09-14T12:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال بيرليتيك في مقابلة مع الصحفي "داني هايفونغ" على قناته في "يوتيوب": "نرى أن هذه المناطق أصبحت الآن رسميا جزءا من روسيا، ولن يسلمها الروس أبدا لأوكرانيا، وكل من يظن أنهم سيفعلون ذلك فهو يعيش في عالم من الخيال المطلق".وأضاف: "هناك احتمال بأن المزيد من المناطق ستصبح جزءا من روسيا، كل يوم تصبح أوكرانيا أضعف، وسيكون للأوكرانيين دولة أصغر عندما يجلسون أخيرا على طاولة المفاوضات".وأشار بيرليتيك إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستخدم الصراع كأداة للحرب ضد روسيا، لا تهتم بعدد الأوكرانيين الذين يموتون في ساحة المعركة أو عدد الأراضي التي سيتعين عليهم التخلي عنها في النهاية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/ضابط-أمريكي-يكشف-مصير-القوات-الأوكرانية-في-حال-فشل-الهجوم-المضاد-1081030557.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

ضابط في البحرية الأمريكية: أوكرانيا ستخسر أراضيها قبل المفاوضات مع روسيا

12:52 GMT 14.09.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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صرّح المحلل الجيوسياسي والعسكري السابق في مشاة البحرية الأمريكية، بريان بيرليتيك، أن أوكرانيا، ستخسر أراضيها قبل بدء المفاوضات مع روسيا، لإنهاء الصراع.
وقال بيرليتيك في مقابلة مع الصحفي "داني هايفونغ" على قناته في "يوتيوب": "نرى أن هذه المناطق أصبحت الآن رسميا جزءا من روسيا، ولن يسلمها الروس أبدا لأوكرانيا، وكل من يظن أنهم سيفعلون ذلك فهو يعيش في عالم من الخيال المطلق".
وأضاف: "هناك احتمال بأن المزيد من المناطق ستصبح جزءا من روسيا، كل يوم تصبح أوكرانيا أضعف، وسيكون للأوكرانيين دولة أصغر عندما يجلسون أخيرا على طاولة المفاوضات".
وأشار بيرليتيك إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تستخدم الصراع كأداة للحرب ضد روسيا، لا تهتم بعدد الأوكرانيين الذين يموتون في ساحة المعركة أو عدد الأراضي التي سيتعين عليهم التخلي عنها في النهاية.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي يكشف مصير القوات الأوكرانية في حال فشل "الهجوم المضاد"
11:46 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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