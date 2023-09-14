https://sputnikarabic.ae/20230914/عضو-بـكتلة-التغيير-لسبوتنيك-لودريان-قال-لنا-إما-الحوار-أو-زوال-لبنان-1081035148.html

عضو بـ"كتلة التغيير" لسبوتنيك: لودريان قال لنا إما الحوار أو زوال لبنان

عضو بـ"كتلة التغيير" لسبوتنيك: لودريان قال لنا إما الحوار أو زوال لبنان

كشف عضو كتلة التغيير بالبرلمان اللبناني النائب ياسين ياسين، أن مبعوث الرئاسة الفرنسية إلى لبنان، جان إيف لودريان، حذر خلال اجتماعه مع أعضاء الكتلة من "زوال... 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T13:04+0000

2023-09-14T13:04+0000

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بيروت - سبوتنيك. وقال ياسين، في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه "أعضاء كتلة التغيير اجتمعوا مع موفد الرئاسة الفرنسية إلى لبنان جان إيف لودريان وتباحثوا معه في تطورات الملف الرئاسي ودعوة الرئيس [رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه] بري إلى الحوار".وأوضح أن:وأشار ياسين إلى أنه "ناقش مع الموفد الفرنسي مضمون دعوة بري للحوار التي تضمنت أمرين، الأول تحديد 7 أيام كإطار زمني للحوار، وهذا المطلب لا ينطبق مع الدستور اللبناني عند انتخاب رؤساء الجمهورية وإنما عُرف بدأ فريق الممانعة استخدامه بعد الخروج السوري. من لبنان عام 2005. وهذا العرف مرفوض من قبل نواب التغيير".ولفت إلى أن "الجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية التي ذكرها الرئيس بري في دعوته، مقبولة من قبلهم لأن هذا ما ينص عليه الدستور اللبناني، وهو ما يطالب به كل النواب خارج فريق الممانعة".وأوضح ياسين أن:وأضاف: "خروج النواب الشيعة جميعاً من المجلس في أثناء جلسة الانتخاب سيمثل انتخاب رئيس من دون وجود نواب الطائفة الشيعية وهو سيكون كما يسمى، فاقد الميثاقية الوطنية، كما جرى العادة في استخدام هذه الحجة".ورأى ياسين أن "موضوع الرئاسة أصبح قريبا من الحسم وبمباركة دولية، (بغض النظر عما إذا كان الرئيس سليمان فرنجية أو أي شخص آخر)، لذلك وافق التيار الوطني الحر، والتقدمي الاشتراكي، وكتلة الاعتدال، إضافةً إلى أسماء أخرى، وبمباركة البطريرك [الماروني بشارة] الراعي، وهذا ما جعل المعارضة في حالة هياج ورفض لعرض بري".كما أشار النائب ياسين إلى أن "لبنان بحاجة إلى طبقة سياسية جديدة غير ملوثة بالفساد وأن هذه الطبقة التي ساهمت بانهيار لبنان عاجزة تماماً عن إعادة بناء دولة يطمح لها الشعب اللبناني بمجمله. والذي انتفض عليها في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019".وأعرب رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن أمله أن:وأشار بري إلى أن "غالبية الكتل تنظر إلى المبادرة بإيجابية ومرحبة بها"، مضيفا "أعود وأكرر ننتظر صحوة الضمير الوطني لدى بعض المكابرين لكن بصراحة لن ننتظرهم إلى ما لا نهاية وسنبني على الشيء مقتضاه الوطني، ولن نيأس وكلنا ثقة أن لبنان في نهاية المطاف سوف ينجز هذا الاستحقاق عاجلاً وليس آجلا".وأكد بري في حديث لصحيفة "الوفاق" الإيرانية، أن "الواقع البرلماني القائم حالياً لا يعطي لأي طرف القدرة لحسم هذا الاستحقاق بمفرده ولا يمكن إنجازه إلا بالحوار والتوافق وأي كلام آخر هو عبث وإطالة لأمد الفراغ لأهم موقع دستوري".هذا وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري بتاريخ 31 آب/أغسطس "مبادرة للخروج من مأزق انتخاب رئيس للجمهورية، داعياً إلى حوار في شهر أيلول/سبتمبر لمدة أقصاها 7 أيام والذهاب بعدها لعقد جلسات مفتوحة ومتتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية".ويمر لبنان بحالة فراغ رئاسي بعدما أخفق البرلمان اللبناني خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس للجمهورية خلفاً لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

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