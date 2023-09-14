https://sputnikarabic.ae/20230914/فلسطين-ترسل-فريق-إنقاذ-إلى-ليبيا-1081035398.html

فلسطين ترسل فريق إنقاذ إلى ليبيا

فلسطين ترسل فريق إنقاذ إلى ليبيا

أرسلت دولة فلسطين فريق "التدخل والاستجابة العاجلة" إلى ليبيا، للمساعدة في جهود البحث عن المفقودين جراء الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة "دانيال". 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T13:02+0000

2023-09-14T13:02+0000

2023-09-14T13:02+0000

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ووصل فريق دولة فلسطين إلى مطار طرابلس، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أنه يضم 34 عضوا من وزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، إضافة إلى الدفاع المدني.واجتاحت الفيضانات مدينة درنة ومناطق أخرى في ليبيا، الاثنين الماضي، ما تسبب في كارثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين.وتوقع وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، ارتفاع حصيلة الوفيات مع استمرار جهود الإنقاذ، التي تجري حتى الآن، لكنه أوضح أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في العمل داخل المدينة بسبب ضعف الاتصالات والأوضاع الإنسانية المأساوية.وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا مدن درنة وشحات والبيضاء في برقة في الشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها وخلفت حصيلة ضحايا غير مسبوقة في تاريخ البلاد.وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية في الحكومة المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، قد ذكر في تصريحات سابقة، أنه "تم دفن أكثر من 3 آلاف جثة في مدينة درنة الليبية، وأن هناك أكثر من 2700 بلاغ عن مفقودين"، مشيرا إلى أن "الكثير من جثث ضحايا الفيضانات لا تزال في البحر أو تحت الأنقاض، بينما يقول المتحدث باسم الصليب الأحمر في ليبيا، بشير عمر، إن "الأرقام المعلنة غير دقيقة وأن الهلال الأحمر الليبي فقد بعض عناصره خلال عمليات الإنقاذ".

https://sputnikarabic.ae/20230914/انهيار-السدين-تفاصيل-صادمة-ومعلومات-حول-المتهم-الأول-في-كارثة-ليبيا-1081021375.html

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