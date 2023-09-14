https://sputnikarabic.ae/20230914/فلسطين-ترسل-فريق-إنقاذ-إلى-ليبيا-1081035398.html
فلسطين ترسل فريق إنقاذ إلى ليبيا
فلسطين ترسل فريق إنقاذ إلى ليبيا
أرسلت دولة فلسطين فريق "التدخل والاستجابة العاجلة" إلى ليبيا، للمساعدة في جهود البحث عن المفقودين جراء الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة "دانيال". 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:02+0000
2023-09-14T13:02+0000
2023-09-14T13:02+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار ليبيا اليوم
أخبار الشرق الأوسط
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080973770_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_91bd50c23779840918cd95e8109952f1.jpg
ووصل فريق دولة فلسطين إلى مطار طرابلس، اليوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أنه يضم 34 عضوا من وزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، إضافة إلى الدفاع المدني.واجتاحت الفيضانات مدينة درنة ومناطق أخرى في ليبيا، الاثنين الماضي، ما تسبب في كارثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين.وتوقع وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، ارتفاع حصيلة الوفيات مع استمرار جهود الإنقاذ، التي تجري حتى الآن، لكنه أوضح أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في العمل داخل المدينة بسبب ضعف الاتصالات والأوضاع الإنسانية المأساوية.وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا مدن درنة وشحات والبيضاء في برقة في الشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها وخلفت حصيلة ضحايا غير مسبوقة في تاريخ البلاد.وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية في الحكومة المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، قد ذكر في تصريحات سابقة، أنه "تم دفن أكثر من 3 آلاف جثة في مدينة درنة الليبية، وأن هناك أكثر من 2700 بلاغ عن مفقودين"، مشيرا إلى أن "الكثير من جثث ضحايا الفيضانات لا تزال في البحر أو تحت الأنقاض، بينما يقول المتحدث باسم الصليب الأحمر في ليبيا، بشير عمر، إن "الأرقام المعلنة غير دقيقة وأن الهلال الأحمر الليبي فقد بعض عناصره خلال عمليات الإنقاذ".
https://sputnikarabic.ae/20230914/انهيار-السدين-تفاصيل-صادمة-ومعلومات-حول-المتهم-الأول-في-كارثة-ليبيا-1081021375.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080973770_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_691907b5dfcb554225137a9d01833f0e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الأخبار
فلسطين ترسل فريق إنقاذ إلى ليبيا
تابعنا عبر
أرسلت دولة فلسطين فريق "التدخل والاستجابة العاجلة" إلى ليبيا، للمساعدة في جهود البحث عن المفقودين جراء الفيضانات التي تسببت فيها عاصفة "دانيال".
ووصل فريق دولة فلسطين إلى مطار طرابلس، اليوم الخميس، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، التي أشارت إلى أنه يضم 34 عضوا من وزارة الصحة والوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، إضافة إلى الدفاع المدني.
واجتاحت الفيضانات مدينة درنة ومناطق أخرى في ليبيا، الاثنين الماضي، ما تسبب في كارثة غير مسبوقة في تاريخ البلاد راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين.
وتوقع وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، ارتفاع حصيلة الوفيات مع استمرار جهود الإنقاذ، التي تجري حتى الآن، لكنه أوضح أن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة
في العمل داخل المدينة بسبب ضعف الاتصالات والأوضاع الإنسانية المأساوية.
وأعلن المجلس الرئاسي في ليبيا مدن درنة وشحات والبيضاء في برقة في الشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها وخلفت حصيلة ضحايا غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية في الحكومة المكلفة من البرلمان، طارق الخراز، قد ذكر في تصريحات سابقة، أنه "تم دفن أكثر من 3 آلاف جثة في مدينة درنة الليبية، وأن هناك أكثر من 2700 بلاغ عن مفقودين"، مشيرا إلى أن "الكثير من جثث ضحايا الفيضانات
لا تزال في البحر أو تحت الأنقاض، بينما يقول المتحدث باسم الصليب الأحمر في ليبيا، بشير عمر، إن "الأرقام المعلنة غير دقيقة وأن الهلال الأحمر الليبي فقد بعض عناصره خلال عمليات الإنقاذ".