عربي
https://sputnikarabic.ae/20230914/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-طلعة-جوية-فوق-بحري-بارنتس-والنرويج-فيديو-1081043272.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية مجدولة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T16:24+0000
2023-09-14T16:24+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102086/49/1020864907_0:104:1001:667_1920x0_80_0_0_c7637b19164b17d4dec7fe4399e2cf4a.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نقذتا طلعة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر بارنتس وبحر النرويج. استغرقت الرحلة حوالي 4 ساعات".وأضافت الدفاع في بيانها: "أطقم طائرات "سو-30 إس إم"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما".وتحلق طواقم الطيران الروسي بعيد المدى، بانتظام فوق المياه الدولية للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.وتجري جميع تلك الطلعات بدقة وفقا للقوانين الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-رحلة-مجدولة-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-فيديو--1080115504.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102086/49/1020864907_44:0:933:667_1920x0_80_0_0_2d2f744d08ff232d2a7c694b8dff11b9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم

قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو

16:24 GMT 14.09.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federationطائرة "تو-95إم إس"
طائرة تو-95إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
تابعنا عبرTelegramNabd
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية مجدولة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج.
وقالت الدفاع الروسية: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نقذتا طلعة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر بارنتس وبحر النرويج. استغرقت الرحلة حوالي 4 ساعات".
وأضافت الدفاع في بيانها: "أطقم طائرات "سو-30 إس إم"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما".
وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش:"تم تنفيذ الرحلة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
طائرة تو-95إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان رحلة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر اليابان... فيديو
15 أغسطس, 16:02 GMT
وتحلق طواقم الطيران الروسي بعيد المدى، بانتظام فوق المياه الدولية للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
وتجري جميع تلك الطلعات بدقة وفقا للقوانين الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:07 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала