https://sputnikarabic.ae/20230914/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-طلعة-جوية-فوق-بحري-بارنتس-والنرويج-فيديو-1081043272.html
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية مجدولة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T16:24+0000
2023-09-14T16:24+0000
2023-09-14T16:24+0000
روسيا
سلاح روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نقذتا طلعة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر بارنتس وبحر النرويج. استغرقت الرحلة حوالي 4 ساعات".وأضافت الدفاع في بيانها: "أطقم طائرات "سو-30 إس إم"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما".وتحلق طواقم الطيران الروسي بعيد المدى، بانتظام فوق المياه الدولية للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.وتجري جميع تلك الطلعات بدقة وفقا للقوانين الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230815/قاذفتان-استراتيجيتان-روسيتان-تنفذان-رحلة-مجدولة-فوق-المياه-الدولية-لبحر-اليابان-فيديو--1080115504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, العالم
قاذفتان استراتيجيتان روسيتان تنفذان طلعة جوية فوق بحري بارنتس والنرويج... فيديو
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نفذتا طلعة جوية مجدولة فوق بحر بارنتس وبحر النرويج.
وقالت الدفاع الروسية: "حاملتي صواريخ استراتيجيتين من طراز "تو-95 إم إس" نقذتا طلعة مجدولة فوق المياه الدولية لبحر بارنتس وبحر النرويج. استغرقت الرحلة حوالي 4 ساعات".
وأضافت الدفاع في بيانها: "أطقم طائرات "سو-30 إس إم"، التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، رافقت القاذفتين في أثناء رحلتهما".
وقال قائد سلاح الطيران الروسي البعيد المدى، سيرغي كوبيلاش:"تم تنفيذ الرحلة بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي".
وتحلق طواقم الطيران الروسي بعيد المدى، بانتظام فوق المياه الدولية للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.
وتجري جميع تلك الطلعات بدقة وفقا للقوانين الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.