https://sputnikarabic.ae/20230914/قيادي-جنوبي-زيارة-ولي-العهد-السعودي-إلى-سلطنة-عمان-قد-تمثل-المرحلة-النهائية-في-الصراع-اليمني-1081043502.html

قيادي جنوبي: زيارة ولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان قد تمثل المرحلة النهائية في الصراع اليمني

قيادي جنوبي: زيارة ولي العهد السعودي إلى سلطنة عمان قد تمثل المرحلة النهائية في الصراع اليمني

أكد عضو القيادة العليا للحراك الجنوبي السلمي، رئيس تجمع القوى المدنية الجنوبية، عبدالكريم سالم السعدي، اليوم الخميس، أن ‏زيارة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء... 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T16:31+0000

2023-09-14T16:31+0000

2023-09-14T16:31+0000

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وقال في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن "ولي العهد السعودي شخصية لها حجمها، وتمتلك كل مقومات وصلاحيات اتخاذ القرار، فالزيارة من حيث أهمية توقيتها تأتي في ظل ارتفاع وتيرة صراع دولي واقليمي تظهره وترسم ملامحه التحركات الدولية البحرية في خليج عدن وغيرها من مناطق الصراع الدولي".وأضاف السعدي: "هناك تحركات دولية بحرية في هذا التوقيت والتي كان آخرها إبحار الأسطول الـ45 التابع لبحرية جيش التحرير الشعبي الصيني للالتحاق بالأسطول البحري الـ44 الذي يتواجد في خليج عدن، وغيرها من التحركات سواء في منشأة بلحاف في محافظة شبوة وكذلك التحركات والتدخلات الأمريكية في محافظة حضرموت والمهرة، وحالة الصراع في محافظة عدن".وحول الأهمية التي تمثلها الزيارة في هذا التوقيت، قال عضو القيادة العليا للحراك: واستطرد: وفقا لبرنامج الزيارة فإن لقاء سلطان عمان، هيثم بن طارق، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، يؤكد أهمية تلك الزيارة بالنسبة لليمن، خصوصا أن هذا اللقاء وفقا لمصادر إعلامية وسياسية تناول الأزمة اليمنية وأفضى إلى إرسال وفد عماني إلى صنعاء لترتيب لقاء يصب في بوتقة الجهود، لجمع أطراف المشهد السياسي اليمني الحالية وهي جماعة "أنصار الله" اليمنية ومجلس مشاورات الرياض الذي لا يمثّل من وجهة نظرنا كجزء من الشرعية اليمنية، لافتقاده إلى الإجماع الوطني أولا، ولحالة العجز التي يسودها الفساد المسيطر على آداء هذا المجلس".وأشار السعدي إلى أن "غياب أو تعمّد تغييب العديد من القوى الوطنية التي لها تأثيرها السياسي والشعبي والاجتماعي على الساحة وعدم اشراكها في إطار العملية السياسية اليمنية جنوبا وشمالا على خلفية مواقفها الرافضة للتدخل العسكري في اليمن والمساس بسيادة أراضيه واختطاف قراره السياسي والسيادي، هى أيضا من العناصر التي تشير إلى عدم قدرة مجلس مشاورات الرياض على تمثيل كل قوى الشرعية".وفيما يخص الجهود السعودية مع جماعة "أنصار الله" اليمنية، يعتقد السعدي أنها "وصلت إلى توافقات نهائية فيما يخص المسائل التي تأتي تحت يافطة الإنسانية مثل فتح المطارات والسماح بوجهات جديدة للرحلات من وإلى مطار صنعاء، وكذلك صرف المرتبات وآلياتها، خصوصا بعد قبول السعودية لطلب "أنصار الله" بضرورة دفع المرتبات من البند الأول الذي يعتمد على الواردات المالية الوطنية وعدم إلحاقه بالبند الرابع الذي يعتمد الهبات والمساعدات الإقليمية كمصادر للايراد، وهو الأمر الذي قبل به حسب معلوماتنا مجلس مشاورات الرياض بالنسبة لمرتبات موظفي المناطق المحررة، رغم ما يحيط به من محاذير تضر بمصالح الموظفين أولا وتزيد من حالة إضعاف هذا المجلس، وتمعن في المساس بالسيادة أولا وأخيرا".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصل مساء الإثنين الماضي، إلى سلطنة عمان، في زيارة خاصة. وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الخميس، مغادرة وفد منها مع الوفد العُماني الوسيط صنعاء، على متن طائرة عُمانية إلى المملكة العربية السعودية، لاستكمال اللقاءات السابقة.وقال عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، علي القحوم، عبر حسابه على "إكس"("تويتر" سابقا)، إن "المواضيع التي سيتم مناقشتها مع السعوديين بجهود ووساطة عمانية، على أولوياتها الملفات الإنسانية وصرف المرتبات وفتح المطارات والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى، بالإضافة إلى خروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وصولًا إلى الحل السياسي الشامل".وأعرب القحوم عن تفاؤله في نجاح الوساطة والجهود العمانية لتحقيق السلام في اليمن، مؤكدًا أن "الزيارة تأتي في إطار استكمال للجهود والوساطة العمانية في تحقيق السلام العادل".وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي، رعا وفد عُماني محادثات في صنعاء، بين جماعة "أنصار الله" اليمنية، ووفد سعودي رسمي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، استمرت 6 أيام، بحثت الملف الإنساني وإيقاف إطلاق النار في اليمن، وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أعلنت عن "ترتيبات لجولة مفاوضات جديدة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، بوساطة سلطنة عمان، ووصفتها بـ"الحاسمة" بشأن الملف الإنساني.وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، مهدي المشاط، في وقت سابق، أنه "لم يعد من المقبول الاستمرار في الوضع الراهن، الذي يعيشه أبناء اليمن، في ظل استمرار العدوان وكل مظاهر الحصار والتجويع".يأتي ذلك في وقت يقوم فيه، منذ أيام، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بزيارة خاصة إلى سلطنة عمان، التي تقوم بدور أساسي في الوساطة بين الأطراف المختلفة لإنهاء الحرب في اليمن.كما يأتي بعد أن أكد مجلس الأمن الدولي، الاثنين الماضي، في جلسة تم تخصيصها للأزمة في اليمن، أهمية تحقيق تقدم سريع وملموس في المناقشات الجارية بشأن السلام في اليمن.ورحب المجلس في بيانه، بدعم السعودية وسلطنة عمان المتواصل لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة، مجددا التأكيد على ضرورة تحقيق تقدم ملموس في المناقشات الجارية المستمرة، منذ أكثر من عام، بشأن إرساء عملية سلام في اليمن، تحت رعاية الأمم المتحدة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية، منذ عام 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في عام 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20230116/أنصار-الله-تؤكد-أن-المشاورات-مع-الوفد-العماني-حملت-أفكارا-إيجابية-عن-الملف-الإنساني-في-اليمن-1072364096.html

https://sputnikarabic.ae/20230115/أنصار-الله-زيارة-الوفد-العماني-لصنعاء-تمهد-لسلام-شامل-في-اليمن-1072303359.html

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