https://sputnikarabic.ae/20230914/مروحيات-روسية-تنفذ-غارة-مشتركة-على-أهداف-أوكرانية-فيديو-1081018205.html
مروحيات روسية تنفذ غارة مشتركة على أهداف أوكرانية... فيديو
مروحيات روسية تنفذ غارة مشتركة على أهداف أوكرانية... فيديو
تواصل أطقم المروحيات الهجومية متعددة الأغراض التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تدمير تحصينات العدو والعربات المدرعة الأوكرانية. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T08:06+0000
2023-09-14T08:06+0000
2023-09-14T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتعتبر مروحيات "كا- 52" (التمساح) و "مي- 28" (صياد الليل)، وفي المستوى الثاني مروحيات "مي- 35" القوة الضاربة الرئيسية للقوات الهجومية الروسية المختلطة.ورغم أن هذه المروحيات تضرب أهدافًا محددة، لكنهت بالإضافة إلى ذلك تقوم بتنظيم غطاء جوي للقوات البرية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد تظهر تدمير المواقع العسكرية والمعدات التابعة لنظام كييف، بواسطة مروحيات هجومية روسية.
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2023
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مروحيات روسية تنفذ غارة مشتركة على أهداف أوكرانية... فيديو
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تواصل أطقم المروحيات الهجومية متعددة الأغراض التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تدمير تحصينات العدو والعربات المدرعة الأوكرانية.
وتعتبر مروحيات "كا- 52" (التمساح) و "مي- 28" (صياد الليل)، وفي المستوى الثاني مروحيات "مي- 35" القوة الضاربة الرئيسية للقوات الهجومية الروسية المختلطة.
ورغم أن هذه المروحيات تضرب أهدافًا محددة، لكنهت بالإضافة إلى ذلك تقوم بتنظيم غطاء جوي للقوات البرية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد تظهر تدمير المواقع العسكرية والمعدات التابعة لنظام كييف، بواسطة مروحيات هجومية روسية.