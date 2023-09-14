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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مروحيات-روسية-تنفذ-غارة-مشتركة-على-أهداف-أوكرانية-فيديو-1081018205.html
مروحيات روسية تنفذ غارة مشتركة على أهداف أوكرانية... فيديو
مروحيات روسية تنفذ غارة مشتركة على أهداف أوكرانية... فيديو
تواصل أطقم المروحيات الهجومية متعددة الأغراض التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تدمير تحصينات العدو والعربات المدرعة الأوكرانية. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T08:06+0000
2023-09-14T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتعتبر مروحيات "كا- 52" (التمساح) و "مي- 28" (صياد الليل)، وفي المستوى الثاني مروحيات "مي- 35" القوة الضاربة الرئيسية للقوات الهجومية الروسية المختلطة.ورغم أن هذه المروحيات تضرب أهدافًا محددة، لكنهت بالإضافة إلى ذلك تقوم بتنظيم غطاء جوي للقوات البرية. ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد تظهر تدمير المواقع العسكرية والمعدات التابعة لنظام كييف، بواسطة مروحيات هجومية روسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مروحيات روسية تنفذ غارة مشتركة على أهداف أوكرانية... فيديو

08:06 GMT 14.09.2023
© Sputnik . Maxim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمي-28إن
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Maxim Blinov
/
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تواصل أطقم المروحيات الهجومية متعددة الأغراض التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تدمير تحصينات العدو والعربات المدرعة الأوكرانية.
وتعتبر مروحيات "كا- 52" (التمساح) و "مي- 28" (صياد الليل)، وفي المستوى الثاني مروحيات "مي- 35" القوة الضاربة الرئيسية للقوات الهجومية الروسية المختلطة.
ورغم أن هذه المروحيات تضرب أهدافًا محددة، لكنهت بالإضافة إلى ذلك تقوم بتنظيم غطاء جوي للقوات البرية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد تظهر تدمير المواقع العسكرية والمعدات التابعة لنظام كييف، بواسطة مروحيات هجومية روسية.
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