https://sputnikarabic.ae/20230914/مسؤولة-أوروبية-تحيك-الصوف-خلال-خطاب-رئيسة-المفوضية-فيديو-1081039250.html
مسؤولة أوروبية تحيك الصوف خلال خطاب رئيسة المفوضية... فيديو
مسؤولة أوروبية تحيك الصوف خلال خطاب رئيسة المفوضية... فيديو
أظهرت مقاطع فيديو قيام المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، بحياكة الصوف، خلال استماعها لخطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين في... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:54+0000
2023-09-14T13:54+0000
2023-09-14T13:54+0000
العالم
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حيث فضلت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، القيام بحياكة الصوف، خلال خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين حول الوضع في الاتحاد الأوروبي.وناقشت فون دير لاين خلال كلمتها عدة مواضيع من بينها، أوكرانيا وتغير المناخ والصين والهجرة غير الشرعية وتوسيع الاتحاد الأوروبي.وقال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "كان خطاب أورسولا فون دير لاين هذا الصباح حول الوضع في الاتحاد مملاً للغاية لدرجة أن أحد مفوضيها اختار الحياكة في أثناء حديثها! وهؤلاء الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً عالية يقررون مصائرنا! إنه أمر لا يصدق".
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العالم, نادي الفيديو
مسؤولة أوروبية تحيك الصوف خلال خطاب رئيسة المفوضية... فيديو
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أظهرت مقاطع فيديو قيام المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، بحياكة الصوف، خلال استماعها لخطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون دير لاين في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء.
حيث فضلت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، يلفا جوهانسون، القيام بحياكة الصوف، خلال خطاب لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين حول الوضع في الاتحاد الأوروبي.
وناقشت فون دير لاين خلال كلمتها عدة مواضيع من بينها، أوكرانيا وتغير المناخ والصين والهجرة غير الشرعية وتوسيع الاتحاد الأوروبي.
وقال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، على موقع "إكس" (تويتر سابقا): "كان خطاب أورسولا فون دير لاين هذا الصباح حول الوضع في الاتحاد مملاً للغاية لدرجة أن أحد مفوضيها اختار الحياكة في أثناء حديثها! وهؤلاء الأشخاص الذين يتقاضون أجوراً عالية يقررون مصائرنا! إنه أمر لا يصدق".