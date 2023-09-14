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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-أمريكي-زيلينسكي-اعترف-بفشل-الهجوم-المضاد-1081041484.html
مستشار أمريكي: زيلينسكي اعترف بفشل الهجوم المضاد
مستشار أمريكي: زيلينسكي اعترف بفشل الهجوم المضاد
أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤكد في الواقع فشل الهجوم المضاد. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T14:56+0000
2023-09-14T14:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إنه لأمر مذهل أن يعترف بالهزيمة. كان ينبغي أن يكون ذلك في العناوين الرئيسية. والآن يلوم الغرب على كل شئ".وأضاف: "دون القوة الجوية، كان محكوم عليهم (القوات الأوكرانية) بالفشل. تحدث الكثير منا عن هذا الأمر قبل ثلاثة أشهر، والآن يدلي زيلينسكي بمثل هذا التصريح. شكرا لك، أيها الكابتن الواضح".واعترف زيلينسكي في 11 سبتمبر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لن يكون له نهاية سعيدة.وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20230905/رغبة-زيلينسكي-بمواصلة-الصراع-المأساوي-تزعج-أمريكا-1080711327.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار أمريكي: زيلينسكي اعترف بفشل الهجوم المضاد

14:56 GMT 14.09.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفاد المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، بأن بيان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يؤكد في الواقع فشل الهجوم المضاد.
وقال جونسون في مقابلة مع قناة "Judging Freedom" على "يوتيوب": "إنه لأمر مذهل أن يعترف بالهزيمة. كان ينبغي أن يكون ذلك في العناوين الرئيسية. والآن يلوم الغرب على كل شئ".

ووفقا لجونسون، ليس من الضروري أن تكون قائدا عسكريا عظيما لكي تفهم أنه في بداية العملية، لم يكن لدى القوات المسلحة الأوكرانية أي دعم جوي من شأنه أن يشكل تهديدا للجيش الروسي.

وأضاف: "دون القوة الجوية، كان محكوم عليهم (القوات الأوكرانية) بالفشل. تحدث الكثير منا عن هذا الأمر قبل ثلاثة أشهر، والآن يدلي زيلينسكي بمثل هذا التصريح. شكرا لك، أيها الكابتن الواضح".
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واعترف زيلينسكي في 11 سبتمبر في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" أن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية لن يكون له نهاية سعيدة.
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك، وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية. لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة وأوروبا أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة. وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
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