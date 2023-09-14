https://sputnikarabic.ae/20230914/مشاهد-لعمل-راجمة-الصوايخ-الروسية-أوراغان-في-منطقة-العملية-العسكرية-1081035911.html
مشاهد لعمل راجمة الصوايخ الروسية "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية
مشاهد لعمل راجمة الصوايخ الروسية "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "أوراغان" التابعة لتشكيل المدفعية لمجموعة القوات "فوستوك" (الشرق) تواصل ضرب القوات البشرية والمركبات المدرعة للقوات المسلحة... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:10+0000
2023-09-14T13:10+0000
2023-09-14T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو هذه الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على الراجمة، وتتحرك للمكان المطلوب وتقوم بإطلاق الصواريخ على مركبات ومدرعات القوات الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية في بيانها يوم أمس: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مروحيات-روسية-تنفذ-غارة-مشتركة-على-أهداف-أوكرانية-فيديو-1081018205.html
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روسيا, رصد عسكري
مشاهد لعمل راجمة الصوايخ الروسية "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "أوراغان" التابعة لتشكيل المدفعية لمجموعة القوات "فوستوك" (الشرق) تواصل ضرب القوات البشرية والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
ويظهر الفيديو هذه الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على الراجمة، وتتحرك للمكان المطلوب وتقوم بإطلاق الصواريخ على مركبات ومدرعات القوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها يوم أمس: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".
وأضافت: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.