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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مشاهد-لعمل-راجمة-الصوايخ-الروسية-أوراغان-في-منطقة-العملية-العسكرية-1081035911.html
مشاهد لعمل راجمة الصوايخ الروسية "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية
مشاهد لعمل راجمة الصوايخ الروسية "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "أوراغان" التابعة لتشكيل المدفعية لمجموعة القوات "فوستوك" (الشرق) تواصل ضرب القوات البشرية والمركبات المدرعة للقوات المسلحة... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:10+0000
2023-09-14T13:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر الفيديو هذه الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على الراجمة، وتتحرك للمكان المطلوب وتقوم بإطلاق الصواريخ على مركبات ومدرعات القوات الأوكرانية.وقالت الدفاع الروسية في بيانها يوم أمس: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".وأضافت: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مروحيات-روسية-تنفذ-غارة-مشتركة-على-أهداف-أوكرانية-فيديو-1081018205.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لعمل راجمة الصوايخ الروسية "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية

13:10 GMT 14.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم "أوراغان" التابعة لتشكيل المدفعية لمجموعة القوات "فوستوك" (الشرق) تواصل ضرب القوات البشرية والمركبات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك.
ويظهر الفيديو هذه الأطقم وهي تزيل بسرعة أفرع أشجار تم استخدامها للتمويه على الراجمة، وتتحرك للمكان المطلوب وتقوم بإطلاق الصواريخ على مركبات ومدرعات القوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها يوم أمس: "في اتجاه جنوب دونيتسك، صدت مجموعة "فوستوك"، بدعم من الطيران والمدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من مشاة البحرية الأوكرانية في مناطق نوفومايورسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية وبرياتني، في مقاطعة زابوروجيه".
مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات روسية تنفذ غارة مشتركة على أهداف أوكرانية... فيديو
08:06 GMT
وأضافت: "بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه ما يصل إلى 235 جنديًا أوكرانيًا بين قتيل وجريح ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث سيارات ومنصة حرب إلكترونية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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