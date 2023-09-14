https://sputnikarabic.ae/20230914/مصدر-لـسبوتنيك-المقترحات-الجديدة-المقدمة-لروسيا-بشأن-صفقة-الحبوب-ستناقش-على-هامش-الجمعية-العامة-1081016914.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المقترحات الجديدة المقدمة لروسيا بشأن "صفقة الحبوب" ستناقش في الأمم المتحدة
مصدر لـ"سبوتنيك": المقترحات الجديدة المقدمة لروسيا بشأن "صفقة الحبوب" ستناقش في الأمم المتحدة
أكد مصدر في الوفد التركي، المشارك في المفاوضات المتعلقة بـ"صفقة الحبوب"، أن تفاصيل المقترحات الجديدة المقدمة لروسيا، ستتم مناقشتها خلال محادثات بين الأمين... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T05:54+0000
2023-09-14T05:54+0000
2023-09-14T06:08+0000
العالم
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وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "وضعت تركيا والأمم المتحدة، بشكل مشترك بعض المقترحات الجديدة للجانب الروسي، وستتم مناقشتها خلال اجتماعات الأمين العام للأمم المتحدة مع السيد الرئيس(التركي) ورئيس الوفد الروسي الوزير سيرغي لافروف".وأوضح المصدر أن "المقترحات الجديدة المقدمة للجانب الروسي تتعلق بتأمين السفن ودفع ثمن الصادرات الروسية".وردا على سؤال حول كيفية سير حوار أنقرة، مع الشركاء الغربيين بشأن "صفقة الحبوب"، قال المصدر إن "المفاوضات تكون أحيانا صعبة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230909/الكرملين-شروط-روسيا-لاستئناف-صفقة-الحبوب-معروفة-جيدًا-وقابلة-للتنفيذ-1080843121.html
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العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": المقترحات الجديدة المقدمة لروسيا بشأن "صفقة الحبوب" ستناقش في الأمم المتحدة
05:54 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 06:08 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
أكد مصدر في الوفد التركي، المشارك في المفاوضات المتعلقة بـ"صفقة الحبوب"، أن تفاصيل المقترحات الجديدة المقدمة لروسيا، ستتم مناقشتها خلال محادثات بين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع المقبل.
وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "وضعت تركيا والأمم المتحدة، بشكل مشترك بعض المقترحات الجديدة للجانب الروسي، وستتم مناقشتها خلال اجتماعات الأمين العام للأمم المتحدة مع السيد الرئيس(التركي) ورئيس الوفد الروسي الوزير سيرغي لافروف".
وأوضح المصدر أن "المقترحات الجديدة المقدمة للجانب الروسي تتعلق بتأمين السفن ودفع ثمن الصادرات الروسية".
وردا على سؤال حول كيفية سير حوار أنقرة، مع الشركاء الغربيين بشأن "صفقة الحبوب"، قال المصدر إن "المفاوضات تكون أحيانا صعبة للغاية".