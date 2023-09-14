https://sputnikarabic.ae/20230914/هل-يشهد-ملف-عودة-اللاجئين-تقدما-الفترة-المقبلة-1081041297.html

هل يشهد ملف عودة اللاجئين السوريين تقدما الفترة المقبلة؟

هل يشهد ملف عودة اللاجئين السوريين تقدما الفترة المقبلة؟

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل المقداد، أن بلاده ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وهي مستعدة لتقديم التسهيلات اللازمة لذلك. 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T14:35+0000

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هل يشهد ملف عودة اللاجئين تقدما الفترة المقبلة؟ هل يشهد ملف عودة اللاجئين تقدما الفترة المقبلة؟

وذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان، أن المقداد شدد خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، على "عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وأن الضرر الذي يصيب أحدهما يصيب الآخر"، كما تم التركيز خلال الاتصال على موضوع عودة اللاجئين السوريين ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.وجدد المقداد التأكيد أن "سوريا ترحب بعودة جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم وتقدم كل ما بوسعها لتسهيل عودتهم".وبحسب وكالة "سانا"، أشار وزير الخارجية إلى أن "ما يعيق عودتهم هي العواقب الناجمة عن استمرار الاحتلال التركي والأمريكي لشمال سوريا الغربي وشمالها الشرقي ونهب ثرواتها، إضافة إلى الآثار الكارثية لاستمرار تطبيق الإجراءات الاقتصادية غير الشرعية المفروضة على سوريا من قبل الدول الغربية المعادية للبنان وسوريا".بدوره، أشار بو حبيب إلى أنه سيترأس وفداً رسمياً لبنانياً لزيارة سوريا خلال فترة قصيرة لبحث قضية اللاجئين السوريين، معبراً عن حرص حكومة بلاده على التنسيق والتعاون مع سوريا في هذا الإطار.وأوضح أن عائق عودة اللاجئين السوريين ليس عند الحكومة السورية ولكن لدى الدول الغربية التي لا تزال تدعم الإرهاب وتحاصر سوريا وتمنع إعادة الإعمار، مضيفا أن الاحتلال الأمريكي ينهب الثروة السورية، الأمر الذي يؤثر على الواقع الأمني والاقتصادي.وأضاف أن سنوات الانقطاع أحدثت نوعا من الفجوة والحاجز الكبير أمام عودة اللاجئين، كما بيّن أن "سوريا أصبحت مطمعا للعديد من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تقوم بدور بناء في الأزمة".من جانبه أكدت، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، جيلان جبر، ضرورة وجود ضمانات لعودة طوعية آمنة للاجئين السوريين إلى البلاد، بما في ذلك توفير الخدمات وفي مقدمتها توفير المسكن المناسب والعمل الذي يضمن لهم الرواتب الثابتة وكذلك الأوراق الثبوتية.ولفتت جبر إلى أن عودة سوريا للجامعة العربية وللعرب يمهد لدعمها اقتصاديا وسياسيا ويفتح مجال التنمية والتبادل التجاري، الأمر الذي سيسمح بعودة اللاجئين، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي مقصر بحق اللاجئين السوريين.إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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