https://sputnikarabic.ae/20230914/هل-يكون-الاتفاق-الأمني-على-الحدود-عامل-توتر-للعلاقات-العراقية-الإيرانية؟--1081039834.html

هل يكون الاتفاق الأمني على الحدود عامل توتر للعلاقات العراقية الإيرانية؟

هل يكون الاتفاق الأمني على الحدود عامل توتر للعلاقات العراقية الإيرانية؟

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الأربعاء، أن العلاقات بين العراق وإيران تعتبر جيدة، مشددا في الوقت ذاته على أن هذا لا يعني تهاون العراق فيما يتعلق... 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T14:04+0000

2023-09-14T14:04+0000

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هل يكون الاتفاق الأمني على الحدود عامل توتر للعلاقات العراقية الإيرانية؟ هل يكون الاتفاق الأمني على الحدود عامل توتر للعلاقات العراقية الإيرانية؟

جاءت تصريحات الوزير العراقي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في طهران، أشار فيها فؤاد حسين إلى ضرورة الابتعاد عن أي تحركات تهدد الاستقرار.وأعرب فؤاد حسين عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة في شمال العراق. مؤكدا أنه تم نزع السلاح عن المجموعات الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، مشيرا إلى أن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة بشن هجمات على دول أخرى.وفي وقت سابق، قال عبد اللهيان، إن "وجود الإرهابيين في شمال العراق أمر خطير ولا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق".ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن "هذا الأمر يتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية مع إيران"، وذلك خلال استقباله بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وشدد خلال اللقاء على تسريع تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران.من ناحية أخرى، قدم بافل طالباني شكره وتقديره للدعم المستمر، الذي تقدمه الحكومة الإيرانية لنظيرتها الحكومة العراقية والشعب العراقي، ووصف إيران بأنها "الداعم الأقوى للشعب العراقي".يأتي هذا في وقت أشارت فيه بعض الأنباء الصحفية غير المؤكدة إلى تحرك الحرس الثوري الإيراني بنشر معدات عسكرية على الحدود في شمال غرب البلاد مع اقتراب الموعد النهائي في 19 سبتمبر/أيلول لنزع سلاح الجماعات الإرهابية الانفصالية في إقليم كردستان العراق.وأشار إلى أن هذا التداخل يسبب مشكلة للجانب العراقي ولكردستان، فضلا عن أن الأجنحة القتالية لهذه الجماعات موجودة في مرتفعات جبلية وعرة يصعب على القوات العراقية وقوات البيشمركة الوصول إليها، مما يحتاج لوقت أكبر.وأوضح الزبيدي أن بغداد جادة في هذا الأمر حسب الاتفاق الموقع بين البلدين، وبحسب هذا الاتفاق تقوم بغداد بإبعاد هذه المخيمات بعيدا عن الحدود الإيرانية قريبا من أربيل مما يعد حلا وسطا، وهذا يفسر التهديد الإيراني الأخير.وأضاف أمهز أن وزير الخارجية العراقي عندما كان في طهران الأربعاء صرح بشكل واضح أن الحكومة العراقية بالفعل قامت بتنفيذ جزء كبير من بنود الاتفاق من خلال إبعاد هذه المخيمات في أماكن أخرى بعيدة عن الحدود الإيرانية ونزع أسلحتها، مشيرا إلى أن تهديد إيران بالتحرك العسكري ضد هذه الجماعات أصبح من الماضي بعد تنفيذ بغداد لتعهداتها.وأضاف الشناوي أن إيران ترى بعد اتفاق مارس الماضي بين العراق وإيران أن بغداد تتباطأ في تنفيذه، الأمر الذي دفع طهران للتهديد بقصف هذه الجماعات مباشرة.وأوضح الشناوي أن الحل يكمن في أربيل وليس في بغداد، وهو ما دفع طهران لفتح قنوات اتصال مع أربيل مباشرة.

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