https://sputnikarabic.ae/20230914/وزير-الدفاع-الإيطالي-يأمل-بإيجاد-حل-دبلوماسي-للصراع-في-أوكرانيا-خلال-8-أشهر-1081018998.html
وزير الدفاع الإيطالي يأمل بإيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا خلال 8 أشهر
وزير الدفاع الإيطالي يأمل بإيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا خلال 8 أشهر
أعرب وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، اليوم الخميس، عن أمله بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، في غضون ثمانية أشهر. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T08:51+0000
2023-09-14T08:51+0000
2023-09-14T08:51+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_96dd591a299e0b88d01b88eb95168dc4.jpg
وقال كروزيتو للصحفيين الإيطاليين، في لندن: "آمل أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي في وقت قصير إلى حد ما، في غضون سبعة أو ثمانية أشهر مقبلة".وبحسب صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، أكد كروزيتو، أن ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية، لم يكن نزهة كما كان متوقعا، مضيفًا: "آمل بحدوث مفاوضات يمكن أن تبدأ بوقف إطلاق النار".وأعلن الجانب الروسي، في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا، بشأن تسوية النزاع.وبدأ نظام كييفن ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230913/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لا-ترى-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-بشروطها-الخاصة-1081007803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0c/1075815324_401:0:3132:2048_1920x0_80_0_0_903d6b62e6019bd18f47f2732a2ed13a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الإيطالي يأمل بإيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا خلال 8 أشهر
تابعنا عبر
أعرب وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، اليوم الخميس، عن أمله بإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية، في غضون ثمانية أشهر.
وقال كروزيتو للصحفيين الإيطاليين، في لندن: "آمل أن يتم التوصل إلى حل دبلوماسي في وقت قصير إلى حد ما، في غضون سبعة أو ثمانية أشهر مقبلة".
وبحسب صحيفة "ريبوبليكا" الإيطالية، أكد كروزيتو، أن ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية، لم يكن نزهة كما كان متوقعا، مضيفًا: "آمل بحدوث مفاوضات يمكن أن تبدأ بوقف إطلاق النار".
وأعلن الجانب الروسي، في أكثر من مناسبة، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا، بشأن تسوية النزاع.
وبدأ نظام كييفن ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.