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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/وزير-الصحة-الليبي-لـسبوتنيك-نواجه-صعوبات-في-عمليات-البحث-عن-مفقودين-1081029200.html
وزير الصحة الليبي لـ"سبوتنيك": نواجه صعوبات في عمليات البحث عن مفقودين
وزير الصحة الليبي لـ"سبوتنيك": نواجه صعوبات في عمليات البحث عن مفقودين
أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أن جهود السلطات الليبية لا تزال مستمرة في البحث عن مفقودين نتيجة الإعصار الذي ضرب... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:26+0000
2023-09-14T11:26+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح عبد الجليل أن "تركيز كل الجهات العاملة ينصب على إخراج الجثامين من الأماكن المتأثرة بالإعصار"، مشيرا إلى أن "عدد الوفيات في تزايد منذ آخر إحصائية أعلنتها السلطات بالأمس ووصلت إلى 2694"، متوقعا أن يزيد هذا العدد يوميا. وأضاف عبد الجليل أن فرق وزارة الصحة الليبية تعمل بشكل دائم مع باقي الجهات للبحث عن المفقودين، لافتا إلى أن وزارة الصحة تمكنت من إعادة الخدمات الصحية بعدة مناطق في مدينة درنة. وذكر أن الفرق الطبية تواجه صعوبات كبيرة في العمل داخل المدينة، نظرا لضعف الاتصالات أو الأوضاع الإنسانية المأساوية نتيجة الإعصار. ونوه إلى أن الجميع في ليبيا يحاول الخروج من هذه الأزمة.وضرب إعصار دانيال عدة مدن ليبية أبرزها مدينة درنة. وقد أدى الفيضان في وادي درنة نتيجة الإعصار إلى ارتفاع مستوى المياه خلف السدود على الوادي بشكل خطير، ما أدى إلى انهيارها. وتسبب انهيار سدين في دمار هائل بعدما غمرت المياه أغلب المدينة وهي في طريقها للبحر.
https://sputnikarabic.ae/20230914/انهيار-السدين-تفاصيل-صادمة-ومعلومات-حول-المتهم-الأول-في-كارثة-ليبيا-1081021375.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري

وزير الصحة الليبي لـ"سبوتنيك": نواجه صعوبات في عمليات البحث عن مفقودين

11:26 GMT 14.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYتأثير إعصار "دانيال" على مدينة درنة في ليبيا
تأثير إعصار دانيال على مدينة درنة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أن جهود السلطات الليبية لا تزال مستمرة في البحث عن مفقودين نتيجة الإعصار الذي ضرب مناطق الشرق الليبي وخلف آلاف القتلى.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح عبد الجليل أن "تركيز كل الجهات العاملة ينصب على إخراج الجثامين من الأماكن المتأثرة بالإعصار"، مشيرا إلى أن "عدد الوفيات في تزايد منذ آخر إحصائية أعلنتها السلطات بالأمس ووصلت إلى 2694"، متوقعا أن يزيد هذا العدد يوميا.
لقطات لـسبوتنيك توثق الأضرار الجسيمة التي لحقت بقرية المخيلي جنوبي مدينة درنة الليبية جراء الفيضانات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
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10:25 GMT
وأضاف عبد الجليل أن فرق وزارة الصحة الليبية تعمل بشكل دائم مع باقي الجهات للبحث عن المفقودين، لافتا إلى أن وزارة الصحة تمكنت من إعادة الخدمات الصحية بعدة مناطق في مدينة درنة.
وذكر أن الفرق الطبية تواجه صعوبات كبيرة في العمل داخل المدينة، نظرا لضعف الاتصالات أو الأوضاع الإنسانية المأساوية نتيجة الإعصار. ونوه إلى أن الجميع في ليبيا يحاول الخروج من هذه الأزمة.
وضرب إعصار دانيال عدة مدن ليبية أبرزها مدينة درنة. وقد أدى الفيضان في وادي درنة نتيجة الإعصار إلى ارتفاع مستوى المياه خلف السدود على الوادي بشكل خطير، ما أدى إلى انهيارها. وتسبب انهيار سدين في دمار هائل بعدما غمرت المياه أغلب المدينة وهي في طريقها للبحر.
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