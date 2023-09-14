https://sputnikarabic.ae/20230914/وزير-الصحة-الليبي-لـسبوتنيك-نواجه-صعوبات-في-عمليات-البحث-عن-مفقودين-1081029200.html
وزير الصحة الليبي لـ"سبوتنيك": نواجه صعوبات في عمليات البحث عن مفقودين
وزير الصحة الليبي لـ"سبوتنيك": نواجه صعوبات في عمليات البحث عن مفقودين
أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أن جهود السلطات الليبية لا تزال مستمرة في البحث عن مفقودين نتيجة الإعصار الذي ضرب... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T11:26+0000
2023-09-14T11:26+0000
2023-09-14T11:26+0000
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وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح عبد الجليل أن "تركيز كل الجهات العاملة ينصب على إخراج الجثامين من الأماكن المتأثرة بالإعصار"، مشيرا إلى أن "عدد الوفيات في تزايد منذ آخر إحصائية أعلنتها السلطات بالأمس ووصلت إلى 2694"، متوقعا أن يزيد هذا العدد يوميا. وأضاف عبد الجليل أن فرق وزارة الصحة الليبية تعمل بشكل دائم مع باقي الجهات للبحث عن المفقودين، لافتا إلى أن وزارة الصحة تمكنت من إعادة الخدمات الصحية بعدة مناطق في مدينة درنة. وذكر أن الفرق الطبية تواجه صعوبات كبيرة في العمل داخل المدينة، نظرا لضعف الاتصالات أو الأوضاع الإنسانية المأساوية نتيجة الإعصار. ونوه إلى أن الجميع في ليبيا يحاول الخروج من هذه الأزمة.وضرب إعصار دانيال عدة مدن ليبية أبرزها مدينة درنة. وقد أدى الفيضان في وادي درنة نتيجة الإعصار إلى ارتفاع مستوى المياه خلف السدود على الوادي بشكل خطير، ما أدى إلى انهيارها. وتسبب انهيار سدين في دمار هائل بعدما غمرت المياه أغلب المدينة وهي في طريقها للبحر.
https://sputnikarabic.ae/20230914/انهيار-السدين-تفاصيل-صادمة-ومعلومات-حول-المتهم-الأول-في-كارثة-ليبيا-1081021375.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار, حصري
وزير الصحة الليبي لـ"سبوتنيك": نواجه صعوبات في عمليات البحث عن مفقودين
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أكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عثمان عبد الجليل، أن جهود السلطات الليبية لا تزال مستمرة في البحث عن مفقودين نتيجة الإعصار الذي ضرب مناطق الشرق الليبي وخلف آلاف القتلى.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك
"، أوضح عبد الجليل أن "تركيز كل الجهات العاملة ينصب على إخراج الجثامين من الأماكن المتأثرة بالإعصار"، مشيرا إلى أن "عدد الوفيات في تزايد منذ آخر إحصائية أعلنتها السلطات بالأمس ووصلت إلى 2694"، متوقعا أن يزيد هذا العدد يوميا.
وأضاف عبد الجليل أن فرق وزارة الصحة الليبية تعمل بشكل دائم مع باقي الجهات للبحث عن المفقودين، لافتا إلى أن وزارة الصحة تمكنت من إعادة الخدمات الصحية بعدة مناطق في مدينة درنة
.
وذكر أن الفرق الطبية تواجه صعوبات كبيرة في العمل داخل المدينة، نظرا لضعف الاتصالات أو الأوضاع الإنسانية المأساوية نتيجة الإعصار. ونوه إلى أن الجميع في ليبيا يحاول الخروج من هذه الأزمة.
وضرب إعصار دانيال عدة مدن ليبية أبرزها مدينة درنة. وقد أدى الفيضان في وادي درنة نتيجة الإعصار إلى ارتفاع مستوى المياه خلف السدود على الوادي بشكل خطير، ما أدى إلى انهيارها. وتسبب انهيار سدين في دمار هائل بعدما غمرت المياه أغلب المدينة وهي في طريقها للبحر.