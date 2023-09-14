https://sputnikarabic.ae/20230914/وقف-إطلاق-النار-في-عين-الحلوة-بوساطة-بري--عاجل-1081039366.html
وقف إطلاق النار في "عين الحلوة" بوساطة بري
وقف إطلاق النار في "عين الحلوة" بوساطة بري
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه وبمسعى من رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، يبدأ سريانه عند الساعة السادسة من مساء... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T13:50+0000
2023-09-14T13:50+0000
2023-09-14T14:11+0000
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والتقى بري اليوم بعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على رأس وفد من قيادة حماس، والتقى أيضا بعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد.واتفقت حركتا "حماس" و"فتح" الفلسطينيتين يوم أمس الأربعاء، على ضرورة الالتزام بعدم خرق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في جنوب لبنان.وجاء ذلك بعد أسبوع من المواجهات الدامية، التي اندلعت داخل المخيم بين حركة فتح ومجموعات متشددة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن المخيم يعد الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
https://sputnikarabic.ae/20230913/اغتيال-قائد-عسكري-من-تيار-الإصلاح-اللبناني-في-مخيم-عين-الحلوة-1081004990.html
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لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
وقف إطلاق النار في "عين الحلوة" بوساطة بري
13:50 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 14:11 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه وبمسعى من رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة، يبدأ سريانه عند الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس.
والتقى بري اليوم بعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق على رأس وفد من قيادة حماس، والتقى أيضا بعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة "التحرير الفلسطينية" والمركزية لحركة "فتح" المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد.
وانعقد اللقاء بحضور سفير دولة فلسطين أشرف دبور ومسؤول الملف الفلسطيني في حركة أمل محمد الجباوي .
واتفقت حركتا "حماس" و"فتح" الفلسطينيتين يوم أمس الأربعاء، على ضرورة الالتزام بعدم خرق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في جنوب لبنان.
وجاء ذلك بعد أسبوع
من المواجهات الدامية، التي اندلعت داخل المخيم بين حركة فتح ومجموعات متشددة، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن المخيم يعد الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان.