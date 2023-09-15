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استطلاع رأي: الفلسطينيون يريدون التخلي عن اتفاق "أوسلو"
استطلاع رأي: الفلسطينيون يريدون التخلي عن اتفاق "أوسلو"
أجرى "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" استطلاعا للرأي العام الفلسطيني، في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الأيام الماضية. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T08:30+0000
2023-09-15T08:30+0000
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ونقلت وكالة "معا"، اليوم الخميس، عن المركز أن "غالبية الفلسطينيين الذي أجري معهم الاستطلاع يرون أنه كان من الخطأ توقيع اتفاق "أوسلو"، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاق.وأظهر استطلاع الرأي الفلسطيني أن "أغلبية تقل قليلا عن الثلثين ترى أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل تطبيق اتفاق "أوسلو"، وتلك الأغلبية تريد من السلطة الفلسطينية التخلي عن ذلك الاتفاق، وأن ما يزيد قليلا عن الثلثين يعتقدون أن الاتفاق قد أضر بالمصلحة الفلسطينية".وبيَّن الاستطلاع أن "ما يزيد عن ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني، يعتبر أن إسرائيل لا تقوم بتطبيق اتفاق "أوسلو" كل أو معظم الوقت، وأن هناك ارتفاعا في الرأي لمؤيدي حل الدولتين بين الفلسطينيين، بشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، لتصل نسبة التأييد لحوالي الثلث، رغم أن غالبية هؤلاء يعتقدون بأن هذا الحل لم يعد عمليا نتيجة للتوسع الاستيطاني".وأشارت نتائج الاستطلاع الفلسطيني إلى "وجود ارتفاع في نسبة تأييد اللجوء إلى مقاومة شعبية غير مسلحة، وارتفاع مماثل في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، ونسبة تقترب من نصف سكان الضفة الغربية تعتقد أن تشكيل مجموعات مسلحة من سكان البلدات والقرى، التي يهاجمها المستوطنون هو الحل الأكثر نجاعة في محاربة إرهاب المستوطنين".ولفتت نتائج استطلاع الرأي إلى أن "معارضة سكان قطاع غزة للتخلي عن اتفاق "أوسلو" أعلى بكثير من معارضة سكان الضفة الغربية"، وذلك بالتوازي مع ترجيح 46 % ممن أجري عليهم الاستطلاع أن "السيناريو المرجح في حال أوقفت السلطة الفلسطينية العمل باتفاق "أوسلو" هو انهيار السلطة وربما عودة الإدارة المدنية الإسرائيلية".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إغلاق القوات الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".وأفادت مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وقاموا بأداء طقوس تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة "رأس السنة العبرية".وأكدت المصادر المقدسية إقامة المستوطنين، في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، احتفالات قرب سور مدينة القدس، وذلك للمناسبة ذاتها التي تصادف، يومي السبت والأحد المقبلين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/آلاف-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1081058317.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اتفاقيات أوسلو
الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, اتفاقيات أوسلو

استطلاع رأي: الفلسطينيون يريدون التخلي عن اتفاق "أوسلو"

08:30 GMT 15.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يصل إلى جنين شمال الضفة الغربية في أول زيارة منذ 10 سنوات
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يصل إلى جنين شمال الضفة الغربية في أول زيارة منذ 10 سنوات - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أجرى "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" استطلاعا للرأي العام الفلسطيني، في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الأيام الماضية.
ونقلت وكالة "معا"، اليوم الخميس، عن المركز أن "غالبية الفلسطينيين الذي أجري معهم الاستطلاع يرون أنه كان من الخطأ توقيع اتفاق "أوسلو"، وذلك بمناسبة مرور 30 عاما على توقيع الاتفاق.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
آلاف المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
08:10 GMT
وأظهر استطلاع الرأي الفلسطيني أن "أغلبية تقل قليلا عن الثلثين ترى أن الوضع اليوم أسوأ مما كان قبل تطبيق اتفاق "أوسلو"، وتلك الأغلبية تريد من السلطة الفلسطينية التخلي عن ذلك الاتفاق، وأن ما يزيد قليلا عن الثلثين يعتقدون أن الاتفاق قد أضر بالمصلحة الفلسطينية".
وبيَّن الاستطلاع أن "ما يزيد عن ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني، يعتبر أن إسرائيل لا تقوم بتطبيق اتفاق "أوسلو" كل أو معظم الوقت، وأن هناك ارتفاعا في الرأي لمؤيدي حل الدولتين بين الفلسطينيين، بشأن العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، لتصل نسبة التأييد لحوالي الثلث، رغم أن غالبية هؤلاء يعتقدون بأن هذا الحل لم يعد عمليا نتيجة للتوسع الاستيطاني".
وأشارت نتائج الاستطلاع الفلسطيني إلى "وجود ارتفاع في نسبة تأييد اللجوء إلى مقاومة شعبية غير مسلحة، وارتفاع مماثل في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، ونسبة تقترب من نصف سكان الضفة الغربية تعتقد أن تشكيل مجموعات مسلحة من سكان البلدات والقرى، التي يهاجمها المستوطنون هو الحل الأكثر نجاعة في محاربة إرهاب المستوطنين".
تشييع 9 قتلى فلسطينيين بمشاركة جماهيرية غفيرة والجيش الإسرائيلي يخلف دماراً كبيراً في مخيم جنين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2023
مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين جراء انفجار شرق غزة
13 سبتمبر, 17:18 GMT
ولفتت نتائج استطلاع الرأي إلى أن "معارضة سكان قطاع غزة للتخلي عن اتفاق "أوسلو" أعلى بكثير من معارضة سكان الضفة الغربية"، وذلك بالتوازي مع ترجيح 46 % ممن أجري عليهم الاستطلاع أن "السيناريو المرجح في حال أوقفت السلطة الفلسطينية العمل باتفاق "أوسلو" هو انهيار السلطة وربما عودة الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إغلاق القوات الإسرائيلية العديد من الشوارع في مدينة القدس، استعدادا لعيد "رأس السنة العبرية".
وأفادت مصادر مقدسية بأن "آلاف المستوطنين اقتحموا، فجر اليوم الجمعة، ساحة البراق في المسجد الأقصى، وقاموا بأداء طقوس تلمودية قرب حائط البراق، وذلك بمناسبة "رأس السنة العبرية".
وأكدت المصادر المقدسية إقامة المستوطنين، في ساعات الليل المتأخرة والفجر الأولى، احتفالات قرب سور مدينة القدس، وذلك للمناسبة ذاتها التي تصادف، يومي السبت والأحد المقبلين.
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