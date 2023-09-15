https://sputnikarabic.ae/20230915/الأمم-المتحدة-تعلن-عن-تقديم-مساعدة-شهرية-لضحايا-الفيضانات-في-ليبيا-1081053736.html
الأمم المتحدة تعلن عن تقديم مساعدة شهرية لضحايا الفيضانات في ليبيا
الأمم المتحدة تعلن عن تقديم مساعدة شهرية لضحايا الفيضانات في ليبيا
يعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الوقت القريب تقديم مساعدة شهرية لمائة ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات في ليبيا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T00:58+0000
2023-09-15T00:58+0000
2023-09-15T00:58+0000
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وجاء في بيان على موقع المنظمة: "سيكون الإجراء الاستثنائي المخطط له من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موجهًا نحو تقديم مساعدة غذائية شهرية لمائة ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات لمدة ثلاثة أشهر".وأكد البيان أن ممثلي المنظمة يعملون عن كثب مع السلطات المحلية وشركاء الأمم المتحدة.وتم بالفعل بدء إرسال المساعدة من قبل برنامج الأغذية العالمي لأكثر من خمسة آلاف عائلة في ليبيا، وقد استلم حوالي ألفي شخص في بنغازي حمولة إنسانية يوم الثلاثاء.وفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة دانيال في وفاة أكثر من 5000 شخص، بينما ما زال العديد من المفقودين يتم البحث عنهم. يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة حيث يقيمون في المدارس والمناطق النائية ويصعب الوصول إليهم.وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.
https://sputnikarabic.ae/20230914/اليونيسف-حوالي-300-ألف-طفل-في-ليبيا-تأثروا-نتيجة-العاصفة-دانيال-1081052921.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تعلن عن تقديم مساعدة شهرية لضحايا الفيضانات في ليبيا
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يعتزم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في الوقت القريب تقديم مساعدة شهرية لمائة ألف شخص تضرروا جراء الفيضانات في ليبيا.
وجاء في بيان على موقع المنظمة: "سيكون الإجراء الاستثنائي المخطط له من قبل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة موجهًا نحو تقديم مساعدة غذائية شهرية لمائة ألف شخص في المناطق المتضررة من الفيضانات لمدة ثلاثة أشهر".
وأكد البيان أن ممثلي المنظمة يعملون عن كثب مع السلطات المحلية وشركاء الأمم المتحدة.
وتم بالفعل بدء إرسال المساعدة من قبل برنامج الأغذية العالمي لأكثر من خمسة آلاف عائلة في ليبيا
، وقد استلم حوالي ألفي شخص في بنغازي حمولة إنسانية يوم الثلاثاء.
وفقًا للتقارير الرسمية، تسببت العاصفة دانيال في وفاة أكثر من 5000 شخص، بينما ما زال العديد من المفقودين يتم البحث عنهم. يواجه ما لا يقل عن 30 ألف نازح ظروفًا صعبة حيث يقيمون في المدارس والمناطق النائية ويصعب الوصول إليهم.
وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال"
التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.