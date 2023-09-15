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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/الجيش-الروسي-يصد-3-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1081054491.html
الجيش الروسي يصد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
الجيش الروسي يصد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T03:01+0000
2023-09-15T03:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "صدت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بدعم من نيران المدفعية 3 هجمات للعدو شمال بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك".وأضاف تشيخوف أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح أثناء صد الهجوم، ما دفع القوات الأوكرانية للتراجع.وأشار تشيخوف أن قوات المدفعية قصفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار، إلى جانب مستودعين للذخيرة في منطقة أوغليسبوروتشنايا، ونقاط انتشار مؤقتة للواءين مشاة البحرية 37 و38 التابع للجيش الأوكراني في بريتشيسوفكا وزولوتايا نيفا.وحسب تشيخوف، فإن المدفعية الروسية دمرت محطة "ستارلينك" فضائية ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية.وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20230915/الدفاع-الروسية-الطيران-الروسي-يدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1081054192.html
https://sputnikarabic.ae/20230914/مستشار-أمريكي-زيلينسكي-اعترف-بفشل-الهجوم-المضاد-1081041484.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الجيش الروسي يصد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك

03:01 GMT 15.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "صدت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بدعم من نيران المدفعية 3 هجمات للعدو شمال بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك".
امقاتلات قاذفة من طراز سو-25إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدك معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
02:34 GMT
وأضاف تشيخوف أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح أثناء صد الهجوم، ما دفع القوات الأوكرانية للتراجع.
وأشار تشيخوف أن قوات المدفعية قصفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار، إلى جانب مستودعين للذخيرة في منطقة أوغليسبوروتشنايا، ونقاط انتشار مؤقتة للواءين مشاة البحرية 37 و38 التابع للجيش الأوكراني في بريتشيسوفكا وزولوتايا نيفا.
وحسب تشيخوف، فإن المدفعية الروسية دمرت محطة "ستارلينك" فضائية ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية.
وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
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مستشار أمريكي: زيلينسكي اعترف بفشل الهجوم المضاد
أمس, 14:56 GMT
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
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