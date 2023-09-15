https://sputnikarabic.ae/20230915/الجيش-الروسي-يصد-3-هجمات-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1081054491.html
الجيش الروسي يصد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
الجيش الروسي يصد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T03:01+0000
2023-09-15T03:01+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال تشيخوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "صدت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بدعم من نيران المدفعية 3 هجمات للعدو شمال بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك".وأضاف تشيخوف أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح أثناء صد الهجوم، ما دفع القوات الأوكرانية للتراجع.وأشار تشيخوف أن قوات المدفعية قصفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار، إلى جانب مستودعين للذخيرة في منطقة أوغليسبوروتشنايا، ونقاط انتشار مؤقتة للواءين مشاة البحرية 37 و38 التابع للجيش الأوكراني في بريتشيسوفكا وزولوتايا نيفا.وحسب تشيخوف، فإن المدفعية الروسية دمرت محطة "ستارلينك" فضائية ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية.وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الجيش الروسي يصد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال تشيخوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "صدت الوحدات الأمامية التابعة لمجموعة قوات فوستوك (الشرق) بدعم من نيران المدفعية 3 هجمات للعدو شمال بريوتنوي على محور جنوب دونيتسك".
وأضاف تشيخوف أن الجيش الروسي كبد القوات الأوكرانية خسائر في المعدات والأرواح أثناء صد الهجوم، ما دفع القوات الأوكرانية للتراجع.
وأشار تشيخوف أن قوات المدفعية قصفت نقطة انتشار مؤقتة للواء الميكانيكي 72 التابع للجيش الأوكراني في منطقة أوغليدار، إلى جانب مستودعين للذخيرة في منطقة أوغليسبوروتشنايا، ونقاط انتشار مؤقتة للواءين مشاة البحرية 37 و38 التابع للجيش الأوكراني في بريتشيسوفكا وزولوتايا نيفا.
وحسب تشيخوف، فإن المدفعية الروسية دمرت محطة "ستارلينك" فضائية ومركزا للتحكم في الطائرات المسيرة، ومحطة حرب إلكترونية.
وبدأ نظام كييف، ما يسميه بـ"الهجوم المضاد
"، في 4 حزيران/ يونيو الماضي، على محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك.
واعترف مسؤولون أوكرانيون وغربيون بأن "الهجوم المضاد" واجه انتكاسات متتالية بسبب الدفاعات الروسية الحصينة وكفاءة العسكريين والجنود الروس.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 21 تموز/ يوليو الماضي، أن الدول الغربية محبطة للغاية إزاء مسار "الهجوم المضاد" الذي بدأته القوات الأوكرانية، ولم تحقق منه أي نتيجة حتى الآن.