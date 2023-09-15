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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/الدفاع-الروسية-الطيران-الروسي-يدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1081054192.html
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدك معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدك معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن طائرات الهجوم من طراز "سو 25" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية على اتجاه... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T02:34+0000
2023-09-15T02:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طواقم الطائرات من طراز "سو-25" في المنطقة العسكرية المركزية مهمة عسكرية لتدمير نقطة تحصينية للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على اتجاه كراسني ليمان".وأوضحت الوزارة أن الهجوم تم باستخدام قذائف شديدة الانفجار والتي تسمح بتدمير الأهداف والقوات البشرية بفعالية عالية، بالإضافة إلى تدمير التحصينات الخفيفة للعدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الروسية-تحبط-هجومين-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسنولمانسكي-1081015443.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدك معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

02:34 GMT 15.09.2023
© Sputnik . Aleksei Druzhininامقاتلات قاذفة من طراز "سو-25إس إم"
امقاتلات قاذفة من طراز سو-25إس إم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Aleksei Druzhinin
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن طائرات الهجوم من طراز "سو 25" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان، باستخدام صواريخ جوية غير موجهة.
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طواقم الطائرات من طراز "سو-25" في المنطقة العسكرية المركزية مهمة عسكرية لتدمير نقطة تحصينية للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على اتجاه كراسني ليمان".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
الجيش الروسي يحبط هجومين للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان
أمس, 02:21 GMT
وأوضحت الوزارة أن الهجوم تم باستخدام قذائف شديدة الانفجار والتي تسمح بتدمير الأهداف والقوات البشرية بفعالية عالية، بالإضافة إلى تدمير التحصينات الخفيفة للعدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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