https://sputnikarabic.ae/20230915/الدفاع-الروسية-الطيران-الروسي-يدك-معقلا-للقوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1081054192.html
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدك معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدك معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن طائرات الهجوم من طراز "سو 25" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية على اتجاه... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T02:34+0000
2023-09-15T02:34+0000
2023-09-15T02:34+0000
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وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "نفذت طواقم الطائرات من طراز "سو-25" في المنطقة العسكرية المركزية مهمة عسكرية لتدمير نقطة تحصينية للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على اتجاه كراسني ليمان".وأوضحت الوزارة أن الهجوم تم باستخدام قذائف شديدة الانفجار والتي تسمح بتدمير الأهداف والقوات البشرية بفعالية عالية، بالإضافة إلى تدمير التحصينات الخفيفة للعدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/القوات-الروسية-تحبط-هجومين-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كراسنولمانسكي-1081015443.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يدك معقلا للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
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قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إن طائرات الهجوم من طراز "سو 25" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية قامت بتدمير معقلا للقوات الأوكرانية على اتجاه كراسني ليمان، باستخدام صواريخ جوية غير موجهة.
وقالت الوزارة لوكالة "سبوتنيك
": "نفذت طواقم الطائرات من طراز "سو-25" في المنطقة العسكرية المركزية مهمة عسكرية لتدمير نقطة تحصينية للقوات الأوكرانية في منطقة العمليات العسكرية الخاصة على اتجاه كراسني ليمان".
وأوضحت الوزارة أن الهجوم تم باستخدام قذائف شديدة الانفجار والتي تسمح بتدمير الأهداف والقوات البشرية بفعالية عالية، بالإضافة إلى تدمير التحصينات الخفيفة للعدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.