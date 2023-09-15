https://sputnikarabic.ae/20230915/الرئيس-البولندي-لا-يوجد-ما-يشير-إلى-نشر-أسلحة-نووية-في-بولندا--1081054047.html

الرئيس البولندي: لا يوجد ما يشير إلى نشر أسلحة نووية في بولندا

الرئيس البولندي: لا يوجد ما يشير إلى نشر أسلحة نووية في بولندا

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، يوم الخميس، إنه لا يوجد ما يشير إلى نشر أسلحة نووية في بولندا. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T02:14+0000

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وقال دودا خلال منتدى اقتصادي في مدينة كرينيكا-زدروي البولندية: "من الواضح لدينا أن أكبر تهديد هو الجار الذي يمتلك أسلحة نووية. وهذا ليس مزاحًا، لأننا ليس لدينا أسلحة نووية، ولا أعرف ما إذا كنا سنمتلكها على الإطلاق. حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى ذلك".وأعرب عن أمله في أن أعضاء حلف شمال الأطلسي سيدافعون عن بولندا بواسطة أسلحتهم النووية.وأضاف الرئيس البولندي: "القضية مهمة للغاية. فقط الذين يمتلكون أيضاً مثل هذه الأسلحة على نفس المستوى يمكنهم حمايتنا من هذا الجار. لذا حلف شمال الأطلسي هو ضماننا".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موراويسكي إن بلاده ترغب في استضافة أسلحة نووية أمريكية رداً على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس.وردا على ذلك، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، إنه ليس لديه شيء يقوله بشأن رغبة بولندا في استضافة أسلحة نووية أمريكية.وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب للروس أن الغرب قد تجاوز كل الخطوط في سياسته المعادية لروسيا.وأشار بوتين إلى أن مسؤولي حلف الناتو يتحدثون عن قبول استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد روسيا. وذكر بوتين أن المعدات العسكرية الروسية تتفوق على المعدات العسكرية الأجنبية من حيث عدد العناصر، وحذر من يحاولون ابتزاز موسكو بواسطة الأسلحة النووية من مثل هذا السلوك.

https://sputnikarabic.ae/20230630/بولندا-تطلب-نشر-أسلحة-نووية-أمريكية-على-أراضيها-1078629956.html

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