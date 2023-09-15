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القوات الروسية تدمر زورقين و41 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية - عاجل
Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/القوات-الروسية-تدمر-زورقين-و41-مسيرة-أوكرانية-خلال-اليوم--عاجل-1081066343.html
القوات الروسية تدمر زورقين و41 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية - عاجل
القوات الروسية تدمر زورقين و41 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية - عاجل
أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية دمرت زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية و41 مسيرة أوكرانية. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T11:48+0000
2023-09-15T12:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في الساعات الـ24 الماضية، اكتشف أسطول البحر الأسود ودمر زورقين شبه غاطسين مسيرين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".وتابع البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الغارات الجوية والمدفعية من مجموعة القوات "الغربية" القوات البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيريستوفوي وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف".وبحسب البيان: "تم تحييد نحو 20 عسكريا أوكرانيا ومركبتين ومدفعية ذاتية الدفع "إم 109" أمريكية الصنع و"غفوذديكا"، ومدفعية "إم 777"، ومحطة رادار مضادة للبطاريات".وأضاف: "في منطقة كيسلوفكا تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للواء 103 للدفاع الإقليمي".وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، تم القضاء على نحو 75 عسكريا أوكرانيا و4 مركبات بالإضافة إلى مدفعين من طراز "أكاتسيا" وفي منطقة سادوفوي في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 126 للدفاع الإقليمي".
https://sputnikarabic.ae/20230915/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-وتدك-تجمعات-الجيش-الأوكراني--عاجل-1081066051.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر زورقين و41 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الـ24 الماضية - عاجل

11:48 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 12:02 GMT 15.09.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورقذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية دمرت زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية و41 مسيرة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "في الساعات الـ24 الماضية، اكتشف أسطول البحر الأسود ودمر زورقين شبه غاطسين مسيرين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود".

وأضافت الدفاع في بيانها: "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 41 طائرة دون طيار أوكرانية و3 صواريخ من طراز "هيمارس".

وتابع البيان: "في اتجاه كوبيانسك، أصابت الغارات الجوية والمدفعية من مجموعة القوات "الغربية" القوات البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيريستوفوي وكيسلوفكا في مقاطعة خاركوف".
وبحسب البيان: "تم تحييد نحو 20 عسكريا أوكرانيا ومركبتين ومدفعية ذاتية الدفع "إم 109" أمريكية الصنع و"غفوذديكا"، ومدفعية "إم 777"، ومحطة رادار مضادة للبطاريات".
صاروخ روسي خارق - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة وتدك تجمعات الجيش الأوكراني
11:43 GMT
وأضاف: "في منطقة كيسلوفكا تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني تابع للواء 103 للدفاع الإقليمي".
وتابع البيان: "في اتجاه خيرسون، تم القضاء على نحو 75 عسكريا أوكرانيا و4 مركبات بالإضافة إلى مدفعين من طراز "أكاتسيا" وفي منطقة سادوفوي في مقاطعة خيرسون، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 126 للدفاع الإقليمي".
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