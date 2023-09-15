https://sputnikarabic.ae/20230915/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-وتدك-تجمعات-الجيش-الأوكراني--عاجل-1081066051.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة وتدك تجمعات الجيش الأوكراني
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة وتدك تجمعات الجيش الأوكراني
واصلت القوات الروسية تدمير تجمعات القوات الأوكرانية وكبدت نظام كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T11:43+0000
2023-09-15T11:43+0000
2023-09-15T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 400 عسكري على محوري دونيتسك وزابوروجيه في يوم واحد، وصدت الوحدات الروسية ست هجمات معادية.وعلى محور دونيتسك، أشارت الوزارة إلى أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي، صدت أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كليشيفكا ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.فقد العدو ما يصل إلى 275 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية بإسناد جوي ومدفعي وبدعم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للواء الميكانيكي 47 للعدو في منطقة رابوتينو التابعة لمقاطعة زابوروجيه في يوم واحد.وتم تحييد أكثر من 145 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث سيارات عسكرية، ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز "إم 777" ومدفع "إف إتش 70" بريطاني الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي- 30" وواحد من طراز "دي- 20".وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" بغطاء جوي ومدفعي هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "فوستوك" هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.ودمرت الغارات الجوية ونيران المدفعية تجمعات لأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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https://sputnikarabic.ae/20230915/القوات-الروسية-تدمر-زورقين-و41-مسيرة-أوكرانية-خلال-اليوم--عاجل-1081066343.html
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رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة وتدك تجمعات الجيش الأوكراني
11:43 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 11:58 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
واصلت القوات الروسية تدمير تجمعات القوات الأوكرانية وكبدت نظام كييف خسائر فادحة بالأرواح والعتاد على مختلف محاور العملية العسكرية الخاصة.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها على "تلغرام"، اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 400 عسكري على محوري دونيتسك وزابوروجيه في يوم واحد، وصدت الوحدات الروسية ست هجمات معادية.
وعلى محور دونيتسك، أشارت الوزارة إلى أن وحدات مجموعة قوات "الجنوب" وبغطاء جوي ومدفعي، صدت أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي كليشيفكا ومايورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
فقد العدو ما يصل إلى 275 عسكريًا وأربع مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات وثلاثة أنظمة مدفعية أمريكية الصنع من طراز "إم 777"، بالإضافة إلى مدفع "غفوزديكا".
وكذلك في منطقة أفدييفكا تم تدمير مستودع ذخيرة اللواء الميكانيكي رقم 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية بإسناد جوي ومدفعي وبدعم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين للواء الميكانيكي 47 للعدو في منطقة رابوتينو التابعة لمقاطعة زابوروجيه في يوم واحد.
بالإضافة إلى ذلك، إلى الغرب من قرية فيربوفوي، تم تدمير تجمع للقوى العاملة والمعدات التابعة للواء الهجوم الثمانين الأوكراني المجوقل.
وتم تحييد أكثر من 145 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير ثلاث سيارات عسكرية، ونظامين مدفعيين أمريكيي الصنع من طراز "إم 777" ومدفع "إف إتش 70" بريطاني الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع هاوتزر من طراز "دي- 30" وواحد من طراز "دي- 20".
وعلى محور كراسني ليمان، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات مجموعة قوات "المركز" بغطاء جوي ومدفعي هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة تورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 55 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومدفع "دي- 20".
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات من مجموعة "فوستوك" هجومًا للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ودمرت الغارات الجوية
ونيران المدفعية تجمعات لأفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فلاديميروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.