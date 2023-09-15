https://sputnikarabic.ae/20230915/المدفعية-الروسية-تسحق-مجموعة-عسكرية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081065413.html
المدفعية الروسية تسحق مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تسحق مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قضاء المدفعية الروسية على مجموعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سيفيرسكي. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T11:29+0000
2023-09-15T11:29+0000
2023-09-15T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080345624_0:155:2957:1818_1920x0_80_0_0_816c9cb949f4c677126adc661d42fa26.jpg
وتظهر المشاهد عددا من المسلحين المتحصنين في الخنادق، وسقوط قذائف المدفعية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الدفاع الروسية: "يتم ضبط نيران المدفعية بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار. وتم تدمير مجموعة هجومية من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة بالمدفعية الروسية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مشاهد-لعمل-راجمة-الصوايخ-الروسية-أوراغان-في-منطقة-العملية-العسكرية-1081035911.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/17/1080345624_163:0:2792:1972_1920x0_80_0_0_f3a32776f6f595ff0966850fc09baffc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رصد عسكري
المدفعية الروسية تسحق مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قضاء المدفعية الروسية على مجموعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سيفيرسكي.
وتظهر المشاهد عددا من المسلحين المتحصنين في الخنادق، وسقوط قذائف المدفعية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب الدفاع الروسية: "يتم ضبط نيران المدفعية بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار. وتم تدمير مجموعة هجومية من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة بالمدفعية الروسية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.