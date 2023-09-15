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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/المدفعية-الروسية-تسحق-مجموعة-عسكرية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-فيديو-1081065413.html
المدفعية الروسية تسحق مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تسحق مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قضاء المدفعية الروسية على مجموعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سيفيرسكي. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T11:29+0000
2023-09-15T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد عددا من المسلحين المتحصنين في الخنادق، وسقوط قذائف المدفعية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية.وبحسب الدفاع الروسية: "يتم ضبط نيران المدفعية بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار. وتم تدمير مجموعة هجومية من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة بالمدفعية الروسية".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/مشاهد-لعمل-راجمة-الصوايخ-الروسية-أوراغان-في-منطقة-العملية-العسكرية-1081035911.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

المدفعية الروسية تسحق مجموعة عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو

11:29 GMT 15.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في اتجاه خيرسون
المدفعية الروسية في اتجاه خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Sputnik . Евгений Биятов
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق قضاء المدفعية الروسية على مجموعة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه سيفيرسكي.
وتظهر المشاهد عددا من المسلحين المتحصنين في الخنادق، وسقوط قذائف المدفعية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب الدفاع الروسية: "يتم ضبط نيران المدفعية بواسطة مشغلي الطائرات من دون طيار. وتم تدمير مجموعة هجومية من مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية بضربة دقيقة بالمدفعية الروسية".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد لعمل راجمة الصوايخ الروسية "أوراغان" في منطقة العملية العسكرية
أمس, 13:10 GMT
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وأضاف الرئيس الروسي أن تلك العملية تستهدف أيضا نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:35 GMT - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذأمس, 11:41 GMT
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