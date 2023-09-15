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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230915/المنظمة-الدولية-للهجرة-نزوح-أكثر-من-38-ألف-شخص-في-ليبيا-بسبب-إعصار-دانيال-1081071581.html
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 38 ألف شخص في ليبيا بسبب إعصار "دانيال"‏
المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 38 ألف شخص في ليبيا بسبب إعصار "دانيال"‏
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏ 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T14:21+0000
2023-09-15T14:21+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وأضافت المنظمة في بيان لها منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أنه "يُفترض أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".وأسفر الإعصار "دانيال" عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.وكانت حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أعلنت الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230915/خبير-بيئي-يحذر-من-خطر-كبير-تنتظره-مدينة-درنة-في-ليبيا--1081069378.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح أكثر من 38 ألف شخص في ليبيا بسبب إعصار "دانيال"‏

14:21 GMT 15.09.2023
© Sputnikمدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار "دانيال" المدمر
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار "دانيال" المدمر
© Sputnik
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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، اليوم الجمعة، أن أكثر من 38,640 ألف شخص نزحوا من المناطق ‏الأكثر تضررا في شمال شرق ليبيا، بسبب الإعصار "دانيال".‏
وأضافت المنظمة في بيان لها منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أنه "يُفترض أن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم، وتم تسجيل إجمالي 3922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقا لمصادر منظمة الصحة العالمية".
وأسفر الإعصار "دانيال" عن وفاة أكثر من 5000 شخص، ولا يزال العديد من الأشخاص في عداد المفقودين، ويعاني ما لا يقل عن 30 ألف نازح من ظروف صعبة، حيث يعيشون في مدارس ومناطق نائية يصعب الوصول إليها.
وفي يوم الأحد الماضي، أعلنت مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
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وكانت حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أعلنت الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا.
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