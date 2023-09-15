https://sputnikarabic.ae/20230915/النواب-الليبي-يقر-ميزانية-طوارئ-بملياري-دولار-لمواجهة-الكوارث-والشارع-يرفضها-1081074246.html

النواب الليبي يقر ميزانية طوارئ بملياري دولار لمواجهة الكوارث والشارع يرفضها

النواب الليبي يقر ميزانية طوارئ بملياري دولار لمواجهة الكوارث والشارع يرفضها

أقر مجلس النواب الليبي في جلسته الطارئة، أمس الخميس، القانون رقم 25، بشأن اعتماد ‏ميزانية طوارئ متمثلة في تخصيص مبلغ وقدره 10 مليارات دينار (ملياري ‏دولار)،... 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T15:46+0000

2023-09-15T15:46+0000

2023-09-15T15:46+0000

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جبر الضرروأوضحت عضو مجلس النواب الليبي، عائشة الطبلقي، بأن "الأزمة كبيرة جدا والمصاب جلل، ويحتاج منا جميعا الوقوف والمشاركة في البناء على ما خلفه الإعصار من دمار".وتابعت أن "مجلس النواب الليبي أصدر قانون ميزانية طوارئ بقيمة 10 مليار دينار، وذلك لتغطية احتياجات ما خلفه الإعصار من دمار".وواصلت أن "هذه القيمة وُزعت على عدة بنود، أهمها تكاليف مواد صحية وطبية وصيانة الكهرباء التي دمُرت، والبنية التحتية، والطرق والجسور والسدود، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ بقيمة 4 مليارات دينار من هذا المشروع لتعويضات وجبر الضرر".وقالت الطبلقي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" إنه: ولفتت إلى أن "مجلس النواب الليبي شكّل لجنة برلمانية لمتابعة ومراقبة آلية الصرف، وتذليل الصعاب التي تواجه الحكومة، وسوف تقدم هذه اللجنة تقارير دورية لمتابعة المشروع".وختمت الطبلقي تصريحاتها بالثناء على كل من قدم للشعب الليبي واجب العزاء والمساعدة من كل المدن والدول الصديقة والشقيقة، والمنظمات الدولية والنقابات والروابط والاتحادات العمالية الدولية.استغلال الأزماتفي هذا الإطار، قال الأكاديمي والباحث في الشأن الليبي، ناصر بوديب، لـ"سبوتنيك" إنه "لا بد أن يوحد مجلس النواب الصفوف الآن قبل الحديث عن الأزمة، لأن توحيد الصفوف هو توحيد الكلمة والتعاضد وإرسال رسائل مواساة للمتضررين في درنة والمناطق المتضررة، وذلك لأن مجلس النواب ليس حكرا للمنطقة الشرقية، وهو ممثل لكل مدن ومناطق ليبيا".وأوضح أن:وقال إن "مجلس النواب تأخر في عقد جلسته، ولا يُعقل أن يحدث هذا الأمر من هذا الجسم التشريعي، خصوصا بأنها جلسة طارئة، ولكنها جاءت بعد 5 أو 6 أيام، لا يُعقل هذا الأمر، وربما كان هذا الاجتماع بأوامر من مؤسسات أخرى من أجل هذه الميزانية، نحن نتحدث عن 10 مليار كفيلة ببناء مدينة أخرى".وأضاف بوديب:وأكد أن "هذه الأرقام لن تذهب إلى مدينة درنة والمدن المتضررة، لأن قيمة الدعم الشعبي تجاوزت الملايين، التي جُمعت من التجار والمتطوعين من المدن الليبية".ووصف ناصر بوديب باب للفسادوفي هذ الجانب، يقول المحلل السياسي، حسين مفتاح، إن "مجلس النواب الليبي تأخر في التعاطي مع هذه الكارثة، وعقد جلسة وصفها بالطارئة بعد عدة أيام من الكارثة"، واصفا الجلسة البرلمانية بـ"الهزيلة" وبأنها "أقرب لمهرجان خطابي منها إلى جلسة فاعلة تحمل إجراءات ومضامين عملية، يمكن إحالتها لبرنامج عمل يتعاطى مع شكل هذه الكارثة".وتابع في حديثه لـ"سبوتنيك" أن: وأشار إلى أن "سدي درنة اللذين تسببا في هذه الكارثة قد خُصصت لهما أرقام كبيرة للصيانة"، وتساءل: "لماذا لم تتم صيانتهما، وهل تم محاسبة من قصروا في صيانة هذه السدود، هل تم تحديد أين ذهبت الأموال التي خصصت لصيانة هذه السدود؟"، على حد قوله.وأضاف أن "الميزانيات التي تُصرف بالمليارات هي أبواب فساد عامة، ولا يستثنى من المسؤولية أي طرف من الأطراف السياسية من دون استثناء، وبأنها تتحمل مسؤولية الفساد والكارثة والتقصير في التعاطي مع هذه الكارثة".وأكد حسين مفتاح أن "التقصير كان موجود ولا يزال مستمر"، ووصف المدينة بأنها "منكوبة" وتعد مصدر للأوبئة، هناك مواطنون تحت الأنقاض، وهناك الكثير من المباني المنهارة لم يتم الوصول اليها، وبأن كل هذا محل فساد إلى جانب تخصيص هذا المبلغ، لا ضامن على الإطلاق لوصوله إلى مستحقيها ولصرفة بأوجه الصرف القانونية له"، وفق قوله.واعتبر أن "تأخر مجلس النواب الليبي في عقد جلسته لم تحمل أي مسؤوليات حقيقية، بالرغم من أن الجلسة كانت لمناقشة كارثة بعينها حدثت في مدينة درنة، والمناطق المتضررة في الجبل الأخضر".وشدد مفتاح على:ولفت إلى أن "مجلس النواب جسم تشريعي وليس تنفيذي، ولكنه يحمل صفة الرقابة، كيف سيتم ممارس الرقابة على الأجسام التنفيذية، وكيف سيحاسب الأجسام التنفيذية الحالية؟".وقال: "كان من المفترض أن يعجّل البرلمان بعقد جلسته، ويجب أن يعيد النظر في مسألة الحكومتين، وبأن الأجسام العسكرية تجاوزت خلافاتها واندمجت مع بعضها بالرغم من حالة الاقتتال التي كانت بينها، فلماذا لم يضغط مجلس النواب من أجل الوحدة بعد هذه الكارثة؟ ولكن مجلس النواب يسعى للبقاء في السلطة والمحافظة على مصالحه، والاستفادة من مثل هذه الكوارث الطبيعية والمصطنعة".وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال"، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

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