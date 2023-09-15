بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ

يتبع
تتواصل جهود الفرق المحلية والدولية في عمليات البحث والإنقاذ لضحايا زلزال المغرب المدمر الذي ضرب إقليم الحوز، وخلف آلاف القتلى والمصابين.
20:26 GMT 15.09.2023
الملياردير مؤسس شركة "فيرجن"، ريتشارد برانسون، يشرف على قافلة مساعدات إلى جبال الأطلس في المغرب
20:22 GMT 15.09.2023
نادي الرجاء المغربي يبعث قافلة تضامنية إلى المناطق المتضررة من زلزال المغرب
20:18 GMT 15.09.2023
15:11 GMT 15.09.2023
السلطات المغربية تبدأ في تجهيز خيام بإقليم الحوز على شكل حجرات دراسية لصالح أطفال ضحايا الزلزال لتمكينهم من متابعة دراستهم.
13:40 GMT 15.09.2023
13:38 GMT 15.09.2023
الخزينة العامة للمغرب تقرر التسهيل على الراغبين في دفع مساهماتهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال بإبقاء شبابيك مراكزها المحاسبية مفتوحة خلال أيام نهاية الأسبوع وأيام العطل.
11:25 GMT 15.09.2023
أعلنت الوكالة المغربية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أنها ستساهم في الصندوق الخاص بتدبير مخلفات الزلزال بمبلغ مليار درهم، دعما للجهد التضامني الوطني.
08:32 GMT 15.09.2023
08:30 GMT 15.09.2023
المحكمة الدستورية المغربية تعلن اعتزامها المشاركة في حملة الدعم والتبرع لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز.
20:07 GMT 14.09.2023
20:06 GMT 14.09.2023
الملك محمد السادس يساهم بمليار درهم في صندوق تدبير آثار زلزال الحوز
20:06 GMT 14.09.2023
18:06 GMT 14.09.2023
17:54 GMT 14.09.2023
ستمنح الدولة المغربية مساعدة عاجلة بقيمة 30 ألف درهم مغربي (2926 دولارا) للأسر المتضررة من "زلزال الحوز"
17:50 GMT 14.09.2023
عاهل المغرب: عملية إعادة إيواء المتضررين من الزلزال تكتسي أولوية قصوى.
17:49 GMT 14.09.2023
اللجنة الوزارية التي تشكلت عقب الزلزال: المرحلة الأولى من برنامج إعادة الإيواء التي تم تقديمها إلى الملك تخص نحو 50 ألف مسكن، انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة.
17:40 GMT 14.09.2023
عاهل المغرب يقرر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم (13654 دولارا) للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم (7802 دولارا) لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.
16:20 GMT 14.09.2023
13:27 GMT 14.09.2023
العثور على رجل وسيدة على قيد الحياة بعد 5 أيام من الزلزال
أكدت مصادر طبية لـ"سبوتنيك"، أن البعثة التونسية للإنقاذ، تمكنت من إنقاذ رجل وسيدة في منطقة ثلات يعقوب بعد 5 أيام على قيد الحياة، في منطقة ثلات يعقوب، بإقليم الحوز جهة مراكش.
ووفق المصادر جرى نقل الرجل والسيدة إلى إحدى المستشفيات وهما على قيد الحياة.
12:27 GMT 14.09.2023
جمعية التجارة الصينية بالمغرب تعتزم المشاركة في دعم سكان المناطق المتضررة من الزلزال.