https://sputnikarabic.ae/20230915/بعد-3-أعوام-من-التطبيع-أرقام-تكشف-حقيقة-العلاقات-بين-الإمارات-وإسرائيل-1081072167.html
بعد 3 أعوام من التطبيع.. أرقام تكشف حقيقة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
بعد 3 أعوام من التطبيع.. أرقام تكشف حقيقة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
شهدت العلاقات بين الإمارات وإسرائيل طفرة مؤخرا، حيث تم ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في البلدين، وزار أكثر من 1.1 مليون سائح إسرائيلي الإمارات فقط في العام... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T15:09+0000
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ونقل موقع "I24news" عن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات العربية المتحدة، أمير حايك، تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، قال فيها إن العلاقات بين إسرائيل والإمارات تشهد تطورا على جميع الأصعدة، مشيرا حايك إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 2.5 مليار دولار في العام الماضي، وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وصل إلى 1.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليار دولار بحلول نهاية العام.وأضاف السفير الإسرائيلي أنه تم توقيع أكثر من 27 اتفاقًا بين البلدين، ومن المتوقع توقيع أكثر من 100 اتفاق في المستقبل القريب.وتابع: "لدينا أكثر من 106 رحلات جوية أسبوعية مع الإمارات، ونحن نتعاون في مختلف المجالات مثل الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والزراعة، والتجارة، والاتصالات، والنقل.وفيما يتعلق باستقباله في الإمارات، صرح حايك بأنه شعر وكأنه في بيته منذ لحظة وصوله، وأضاف أنه يشعر بأن هذا المكان هو بيته منذ اليوم الأول، وعندما وصل إلى هنا، شعر وكأنه يزور عائلته، واستقبالهم له كان رائعا لدرجة أنه من الصعب تصديق مدى روعته.وتم توقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس/ آب 2020، وبتوقيع هذا الاتفاق، أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بعد مصر في عام 1979 والأردن في عام 1994، وكانت الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك، تليها مملكة البحرين.وفي تصريحاته سابقة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن تحقيق السلام مع السعودية سيكون له تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن نتنياهو أنه على الرغم من التهديدات التي تشكلها إيران، فإن هناك فرصة جيدة لإسرائيل لتحقيق المزيد من اتفاقات السلام مع بعض الدول العربية.وأكد نتنياهو أنه يعمل بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن على توسيع نطاق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مما سيؤدي إلى تغيير المنطقة والعالم بأكمله، وسيمهد الطريق لتحويل المنطقة بأكملها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إسرائيل, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
بعد 3 أعوام من التطبيع.. أرقام تكشف حقيقة العلاقات بين الإمارات وإسرائيل
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شهدت العلاقات بين الإمارات وإسرائيل طفرة مؤخرا، حيث تم ضخ استثمارات بمليارات الدولارات في البلدين، وزار أكثر من 1.1 مليون سائح إسرائيلي الإمارات فقط في العام الماضي.
ونقل موقع
"I24news" عن السفير الإسرائيلي لدى الإمارات العربية المتحدة، أمير حايك، تصريحات أدلى بها، أمس الخميس، قال فيها إن العلاقات بين إسرائيل والإمارات تشهد تطورا على جميع الأصعدة، مشيرا حايك إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 2.5 مليار دولار في العام الماضي، وفي الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وصل إلى 1.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وأضاف السفير الإسرائيلي أنه تم توقيع أكثر من 27 اتفاقًا بين البلدين، ومن المتوقع توقيع أكثر من 100 اتفاق في المستقبل القريب.
وتابع: "لدينا أكثر من 106 رحلات جوية أسبوعية مع الإمارات، ونحن نتعاون في مختلف المجالات مثل الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والزراعة، والتجارة، والاتصالات، والنقل.
وفيما يتعلق باستقباله في الإمارات، صرح حايك بأنه شعر وكأنه في بيته منذ لحظة وصوله، وأضاف أنه يشعر بأن هذا المكان هو بيته منذ اليوم الأول، وعندما وصل إلى هنا، شعر وكأنه يزور عائلته، واستقبالهم له كان رائعا لدرجة أنه من الصعب تصديق مدى روعته.
وتم توقيع اتفاق تطبيع بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في 13 أغسطس/ آب 2020، وبتوقيع هذا الاتفاق، أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل، بعد مصر في عام 1979 والأردن في عام 1994، وكانت الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بذلك، تليها مملكة البحرين.
وفي تصريحاته سابقة، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إلى أن تحقيق السلام مع السعودية سيكون له تأثير كبير على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" عن نتنياهو أنه على الرغم من التهديدات التي تشكلها إيران، فإن هناك فرصة جيدة لإسرائيل لتحقيق المزيد من اتفاقات السلام مع بعض الدول العربية.
وأكد نتنياهو أنه يعمل بالتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة جو بايدن على توسيع نطاق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مما سيؤدي إلى تغيير المنطقة والعالم بأكمله، وسيمهد الطريق لتحويل المنطقة بأكملها إلى ممر ضخم للبنية التحتية الحيوية.