https://sputnikarabic.ae/20230915/بوتين-روسيا-لا-تشكل-تهديدا-لأحد-وستطور-التعاون-مع-كوريا-الشمالية-1081063266.html
بوتين: لدينا 300 ألف متطوع جاهزين لافتداء أنفسهم من أجل الوطن
بوتين: لدينا 300 ألف متطوع جاهزين لافتداء أنفسهم من أجل الوطن
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا، تتطور بشكل مطرد وموثوق، والاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن العلاقات... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T10:28+0000
2023-09-15T10:28+0000
2023-09-15T10:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "نواصل الاتصالات والمشاورات، بخصوص علاقاتنا، والتعاون بالطبع، في المقام الأول في المجال الاقتصادي. كل شيء هنا يتطور بشكل مطرد وموثوق".وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية، على أوسع نطاق، مضيفا أن روسيا توثق كذلك وجود مدربين أجانب في ساحة المعركة ووقعوا في الأسر، منذ بضعة أيام.ولفت بوتين إلى أن نحو 300 ألف متطوع قاموا بالتسجيل للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ووقعوا عقودا مع وزارة الدفاع الروسية، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع الرجال الذين يسجلون كمتطوعين في العملية العسكرية الخاصة يسترشدون بالدوافع الوطنية.وأكد بوتين على أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد والولايات المتحدة الأمريكية، تحاول إيجاد تهديدات من الخارج رغم أن الأمريكيين أنفسهم يقولون إن التهديدات تأتي من البيت الأبيض، مضيفا أن روسيا لم تنتهك ولا تنوي انتهاك أي شيء لكنها ستطور التعاون مع كوريا الشمالية في إطار القانون الدولي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين: لدينا 300 ألف متطوع جاهزين لافتداء أنفسهم من أجل الوطن
10:28 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 15.09.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا، تتطور بشكل مطرد وموثوق، والاتصالات والمشاورات مستمرة بشأن العلاقات والتعاون، خاصة في المجال الاقتصادي.
وقال بوتين، خلال المحادثات مع نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو: "نواصل الاتصالات والمشاورات، بخصوص علاقاتنا، والتعاون بالطبع، في المقام الأول في المجال الاقتصادي. كل شيء هنا يتطور بشكل مطرد وموثوق".
وفي سياق آخر، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تستخدم الذخائر العنقودية، على أوسع نطاق، مضيفا أن روسيا توثق كذلك وجود مدربين أجانب في ساحة المعركة ووقعوا في الأسر، منذ بضعة أيام.
ولفت بوتين إلى أن نحو 300 ألف متطوع قاموا بالتسجيل للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، ووقعوا عقودا مع وزارة الدفاع الروسية، مشددا في الوقت ذاته على أن جميع الرجال الذين يسجلون كمتطوعين في العملية العسكرية الخاصة يسترشدون بالدوافع الوطنية.
لدينا 300 ألف متطوع على الاستعداد للتضحية بحياتهم في سبيل مصالح الوطن الأم.
وأكد بوتين على أن روسيا لا تشكل تهديدا لأحد والولايات المتحدة الأمريكية، تحاول إيجاد تهديدات من الخارج رغم أن الأمريكيين أنفسهم يقولون إن التهديدات تأتي من البيت الأبيض، مضيفا أن روسيا لم تنتهك ولا تنوي انتهاك أي شيء لكنها ستطور التعاون مع كوريا الشمالية في إطار القانون الدولي.