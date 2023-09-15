https://sputnikarabic.ae/20230915/خبير-روسيا-تدافع-عن-نفسها-وصحفييها-الذين-يوثقون-ما-يجري-كما-في-كل-دول-العالم-1081069838.html
خبير: روسيا تدافع عن نفسها وصحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم
خبير: روسيا تدافع عن نفسها وصحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T13:32+0000
2023-09-15T13:32+0000
2023-09-15T13:32+0000
راديو
العالم العربي
شؤون عسكرية
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روسيا ستدافع عن نفسها وعن صحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم
روسيا ستدافع عن نفسها وعن صحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم
هددت المتحدثة المتحولة جنسيًا في القوات المسلحة الأوكرانية سارة أشتون بقتل الصحفيين الروسحول هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور عبد المسيح الشامي:إيران لا تنكر دعمها لـ"حزب الله" ولا تخجل من ذلك.ادعى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت أن إيران تقوم ببناء مطار عسكري في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل بأرض لبنانية وسيطرة إيرانية والهدف إسرائيل. عن هذا تحدث الباحث في الشان الإيراني الدكتور صالح القزويني:وحول هذا الموضوع تحدث أيضا المحلل السياسي والخبير بالشان الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:خبير: جبهة "النصرة" بالإضافة لتصنيع السلاح الكيميائي تعمل على تطوير الصواريخ والمسيَّراتنشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش وثيقة مفادها بأن جبهة "النصرة" - الإرهابية المحظورة في روسيا - يمكنها تصنيع أسلحة كيميائية.عن هذا الموضوع تحدث الباحث الاستراتيجي والخبير بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
العالم العربي, شؤون عسكرية, аудио
العالم العربي, شؤون عسكرية, аудио
خبير: روسيا تدافع عن نفسها وصحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
هددت المتحدثة المتحولة جنسيًا في القوات المسلحة الأوكرانية سارة أشتون بقتل الصحفيين الروس
حول هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور عبد المسيح الشامي:
"هذا التصريح يعتبر في غاية العنصرية والنازية وهو يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية وكل ما يشاع في الغرب عن قضية حرية الصحافة وحقوق الإنسان والحرية الفكرية وكل ما نسمع عنه عن مواقف وسياسات وحتى أن الغرب يشن الحروب تحت شعار حرية الرأي وحرية التعبير والحرية السياسية وغيرها، وبالتالي يحق لروسيا أن تدافع عن نفسها وعن صحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم".
إيران لا تنكر دعمها لـ"حزب الله" ولا تخجل من ذلك.
ادعى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت أن إيران تقوم ببناء مطار عسكري في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل بأرض لبنانية وسيطرة إيرانية والهدف إسرائيل. عن هذا تحدث الباحث في الشان الإيراني الدكتور صالح القزويني:
"لا توجد هناك أي قاعدة أيرانية، ولكن لو افترضنا أنه يتم بناء مطار لحزب الله فما هو شأن إسرائيل بذلك؟ هل هي حريصة على أمن المنطقة أم أنها هي أساس الفوضى والفتن وزعزعة الاستقرار في المنطقة. نعم إيران لا تنكر دعمها لحزب الله ولا تخجل من ذلك".
وحول هذا الموضوع تحدث أيضا المحلل السياسي والخبير بالشان الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:
"لبنان له الشأن في هذا القرار، أما الادعاء بأن إيران هي التي تبني المطار هو للتأجيج وإثارة الفتن، وللحيلولة دون حصول أي تقارب بين الولايات المتحدة وبين إيران، من جهة أخرى هناك تأهب من جانب محور المقاومة للرد بشكل مزلزل على أي عمل تقوم به إسرائيل".
خبير: جبهة "النصرة" بالإضافة لتصنيع السلاح الكيميائي تعمل على تطوير الصواريخ والمسيَّرات
نشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش وثيقة مفادها بأن جبهة "النصرة" - الإرهابية المحظورة في روسيا - يمكنها تصنيع أسلحة كيميائية.
عن هذا الموضوع تحدث الباحث الاستراتيجي والخبير بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب:
"جبهة النصرة اليوم استفادت كثيرا من خبرات لقيادات كانت تعمل في صفوفها وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية دعمت كثيرا جبهة النصرة وقطر أيضا واليوم تعمل الجبهة الإرهابية أيضا على تطوير صواريخ ومسيرات لنكون أمام مشهد جديد متطور عسكريا بالنسبة لجبهة النصرة ".
التفاصيل في الملف الصوتي...