https://sputnikarabic.ae/20230915/خبير-روسيا-تدافع-عن-نفسها-وصحفييها-الذين-يوثقون-ما-يجري-كما-في-كل-دول-العالم-1081069838.html

خبير: روسيا تدافع عن نفسها وصحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم

خبير: روسيا تدافع عن نفسها وصحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T13:32+0000

2023-09-15T13:32+0000

2023-09-15T13:32+0000

راديو

العالم العربي

شؤون عسكرية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0f/1081069641_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_7481ec5e578e60e7fa6704d859064998.png

روسيا ستدافع عن نفسها وعن صحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم روسيا ستدافع عن نفسها وعن صحفييها الذين يوثقون ما يجري كما في كل دول العالم

هددت المتحدثة المتحولة جنسيًا في القوات المسلحة الأوكرانية سارة أشتون بقتل الصحفيين الروسحول هذا تحدث لـ "شؤون عسكرية" الباحث الأكاديمي والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور عبد المسيح الشامي:إيران لا تنكر دعمها لـ"حزب الله" ولا تخجل من ذلك.ادعى وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت أن إيران تقوم ببناء مطار عسكري في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل بأرض لبنانية وسيطرة إيرانية والهدف إسرائيل. عن هذا تحدث الباحث في الشان الإيراني الدكتور صالح القزويني:وحول هذا الموضوع تحدث أيضا المحلل السياسي والخبير بالشان الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:خبير: جبهة "النصرة" بالإضافة لتصنيع السلاح الكيميائي تعمل على تطوير الصواريخ والمسيَّراتنشر الصحفي الأمريكي سيمور هيرش وثيقة مفادها بأن جبهة "النصرة" - الإرهابية المحظورة في روسيا - يمكنها تصنيع أسلحة كيميائية.عن هذا الموضوع تحدث الباحث الاستراتيجي والخبير بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب:التفاصيل في الملف الصوتي...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

محمد جمعة https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg

العالم العربي, شؤون عسكرية, аудио